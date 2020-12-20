Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 hazırlıkları sürüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023 için hazırlıklar sürüyor.

Onikişubat Belediyesi rekreasyon alanında Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında ikincisi gerçekleştirilen Danışma Kurulu Toplantısı'na Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu ile ilgililer katıldı.

Toplantıda, organizasyonun başarılı bir şekilde geçmesi amacıyla katılımcıların arttırılması, karşılıklı ticari ve akademik ilişkilerin geliştirilmesi, tanıtım faaliyetleri ve yıllık çalışma programları gibi konular görüşüldü.

Vali Coşkun, EXPO 2023'e kadar yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Kentin daha ileriye taşınması için belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle gayret içerisinde olacaklarını aktaran Çoşkun, "Bir ilçe belediyesi olmasına rağmen Onikişubat Belediyesi, dünya çapında çok prestijli ve olimpiyatlardan sonra en büyük organizasyon olma özelliğine sahip EXPO 2023'e ev sahipliği yaparak, şehrine hatta ülkemize büyük katma değer sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Onikişubat Belediyesi'nin, Kahramanmaraş'ı bir dünya markası haline getirmek için Türkiye'nin 100'üncü yılında EXPO 2023 Onikişubat'ı almaya hak kazanmasıyla hem Kahramanmaraş'ın hem de Türkiye'nin gururu olduğunu ifade etti.

EXPO 2023 ile yaklaşık 2 milyon yerli ve yabancı turistin kente gelmesinin hedeflendiğini aktaran Güngör, pandemi sürecine rağmen bu dev organizasyon için şehrin tüm kurumlarının topyekun bir çalışma içerisine girdiğini kaydetti.

- "2 milyon yerli ve yabancı misafirin gelmesini öngörüyoruz"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise 2018 yılında uluslararası düzeyde çok ciddi çalışmalar yaparak EXPO 2023'e ev sahipliği yapmaya hak kazandıklarını hatırlattı.

Katılımcıların oy birliğiyle EXPO'nun Kahramanmaraş'ta yapılmasına karar verdiğini aktaran Mahçiçek, şunları kaydetti:

"Bu da Onikişubat Belediyemizin Kahramanmaraş'ımızın çok ciddi bir çalışma yürüttüğünün kanıtıdır. Bu alanda uluslararası projelerin önemli bir kısmını gittik, gördük. Onlardan daha iyisini nasıl yaparız diye araştırdık. Bunun için 70 dönüm civarında bir kristal lagün yaptık. Gölün arıtma sistemi son teknoloji le tasarlanmış bir sistem. Türkiye'de tek ve ilk iki konsept bir arada Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi yaptık. Yakın bir zamanda uluslararası toplantılar düzenleyebileceğimiz bir kongre merkezinin inşaatına başlayacağız. Kültürel değerlerini yansıtan, dünyaya açılan penceremiz, coğrafi işaretli ürünlerin yapıldığı ve satıldığı dükkanlarımız Arasta Kültür Merkezi'mizde olacak. Bu çalışmalar ile şehrimize 2 milyon yerli ve yabancı misafirin gelmesini öngörüyoruz."