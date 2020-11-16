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Aktüel Kahramanmaraş'ta eşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta eşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 12:17:40 -
Kahramanmaraş'ta eşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta altı çocuk annesi eşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Iğdır'dan Kahramanmaraş'a seyyar satıcılık yapmaya gelen Taner Ş. (32) ile eşi Serpil Ş. (28) Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde yakınlarının ikametinde tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Taner Ş. tabancasıyla eşini yaralayarak, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 6 çocuk annesi Serpil Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli koca polis ekiplerince gözaltına alındı.

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