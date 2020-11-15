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Aktüel Kahramanmaraş'ta bıçakla yaralanan kişi öldü
Aktüel

Kahramanmaraş'ta bıçakla yaralanan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-15 17:08:06 -
Kahramanmaraş'ta bıçakla yaralanan kişi öldü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi İsmet Karaokur Bulvarı'nda, Mehmet Gül (17) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Gül bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Gül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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