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Aktüel

Kahramanmaraş'ta balkondan düşen kadını çevredekiler kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 20:30:27 -
Kahramanmaraş'ta balkondan düşen kadını çevredekiler kurtardı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta evinin balkon camlarını silerken aşağı düşen kadını çevredekiler havada yakaladı.

Merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında, balkonun camlarını silen 31 yaşındaki S.D, dengesini kaybetmesi sonucu düşecekken son anda balkon demirlerinden tutundu. Burada bir süre asılı kalan kadının ilk olarak yardımına eşi koştu.

Bir süre daha demirleri ve eşinin elini tutan kadın daha fazla dayanamayarak aşağı düştü. O sırada balkonun alt kısmına toplanan bir grup vatandaş, S.D'yi tutmak için yaptıkları hamle başarılı oldu ve genç kadın olaydan yara almadan kurtuldu.

Kadının düşme anı ise bir cep telefonu tarafından kaydedildi.

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