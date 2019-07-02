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Kahramanmaraş’ta Aydın zeytinyağına yoğun ilgi

Aydın Ticaret Borsası tarafından Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen zeytinyağı tadım ve tanıtım faaliyeti yoğun ilgi gördü.

02 Temmuz 2019 Salı 11:41
Kahramanmaraş’ta Aydın zeytinyağına yoğun ilgi

Aydın Ticaret Borsası tarafından Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen zeytinyağı tadım ve tanıtım faaliyeti yoğun ilgi gördü.


Aydın Ticaret Borsası tarafından başlatılan ikinci etap tadım ve tanıtım faaliyetlerinin beşincisi Kahramanmaraş ‘ta ziyaretçilerinyoğun ilgisi ile gerçekleşti.Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Etkinliğine; Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar ile Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen katılım sağladı. Aydın Ticaret Borsası heyetine geçmiş dönem Kahramanmaraş Ticaret Borsası başkanlığı görevinde bulunan Mahmut Arıkan eşlik etti.


Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; “Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım etkinliğimizin beşincisini Kahramanmaraş’ta ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile gerçekleştirdik. İki gün süren etkinliğimizde, 1000 ziyaretçiye Uluslararası ZeytinKonseyinden (International Olive Council / IOC) akredite olan, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Uzmanları Gülsün Bulutve Celil Oruç tarafından, tüketicilere birebir “doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiği” tadım yaptırılarak anlatıldı. Tanıtım faaliyetleri ile, tüketiciler kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgilendirildiler.Etkinliğimiz ile tadım kriterleri ve kimyasal özelliklerine göre üstün kalitede olan zeytinyağının tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmaya “Bilinçli bir tüketici kitlesi oluşturarak, ülkemizde düşük olan zeytinyağı tüketiminin arttırılmasına” katkıda bulunulacaktır. Tadım ile zeytinyağının değerlendirmesini yapan tüketicilerzeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilinçlendiği için tağşişe yönelim azalacaktır.


Kahramanmaraşetkinliğimizde Borsamıza destek veren, Kahramanmaraş Ticaret Borsası, geçmiş dönem Kahramanmaraş Ticaret Borsası başkanı Mahmut Arıkan’ave Piazza AVM yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:41
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