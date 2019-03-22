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Kahramanmaraş’ta ASKF genel kurula gidiyor

Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Adayı Eftal Karaçalı, amatör spora gençleri teşvik edeceklerini ve madde bağımlığından uzaklaştıracaklarını söyledi.

22 Mart 2019 Cuma 13:08
Kahramanmaraş’ta ASKF genel kurula gidiyor

Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Adayı Eftal Karaçalı, amatör spora gençleri teşvik edeceklerini ve madde bağımlığından uzaklaştıracaklarını söyledi.


6 Nisan 2019’de olağan genel kurula gideceklerini söyleyen ASKF Başkanı Karaçalı, Kahramanmaraş’ta amatör futbol takımlarından oluşan karma bir futbol takımı kuracaklarını söyledi. Amatör spor dalının tamamını sağlık ve eğitim camiasıyla anlaşmalar sağlanıp gençlere aşılanacağını kaydeden Karaçalı, özellikle kötü alışkanlıklardan kurtulmak için spora yönlendirmeler yapılacağını belirtti.


Seçilmesi halinde yapacakları hizmetleri anlatan Karaçalı, “Biz şeffaf bir yönetim oluşturacağız. Buradaki amacımız ASKF’nin tüm takımlara eşit ve tarafsız bir şekilde yönetilmesini sağlamak. Tüm takımların başkanlarından oluşan bir kurul oluşturacağız. Amatör spor kulüplerini sadece futbol olarak değil de tüm branşları tüm branşların oluşturduğu federasyon haline getirmektir. Sağlık hizmetleriyle anlaşmalar sağlayıp oyuncu raporlarımızı daha rahat alacağız. Kentimizde su sporlarını aktif olarak kullanacağız. Teknolojiden faydalanacağız ve her sahaya güvenlik kameraları yerleştireceğiz. Sporcularımızı eğitimle birleştirerek doğru branşları seçmelerini sağlayacağız. Kahramanmaraş’ta amatör spor takımlarından oluşan karma bir futbol takımı oluşturacağız. 6 Nisan’da seçildiğimiz takdirde arkadaşlarımızla ortak hareket edeceğiz. Kahramanmaraş’ta biz Dumlupınarspor’u kurduğumuzda mahallemizde madde bağımlığı ve suç oranı yüzde 97’lerde iken 2017 yılında yüzde 17’lere düştü. Bizde dedik ki her mahallemize spor kulüpleri kuralım ve madde bağımlılığının önüne geçelim. İnşallah bu konu üzerinde de göreve geldiğimiz zaman çalışmalar yapacağız ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmaya çalışacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:08
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