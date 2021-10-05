Kahramanmaraşlı Şair Yazar Sandal'dan ilk roman denemesi

Levent Sonat



Şair Yazar Ahmet Sandal, 2006 ile 2020 yılları arasında şiir ve içsel gelişim alanında çıkarttığı 10, 2021 yılında 7 kitaptan sonra, bu sene 8. kitap olarak roman çıkarmıştır.



Kahramanmaraşlı Şair Yazar Ahmet Sandal, bu seneki bu 7 kitaptan sonra “Gariplerden Bir Yolcu” isimli ilk romanını kitap olarak yayınlamıştır. Zaten bu senenin ilk kitabı da “Gariplerden Bir Yolcu” isimli şiir kitabı idi. Sandal, romanı hakkında şu noktanın altını özenle çizmiştir; “Belki ya da belli ki bu kitapta yazılanlar size “garip” gelebilir. Kitaptakileri okudukça “olabilir mi” diyerek soracağınız belki de onlarca yer ve bölüm olacaktır. Kitaptaki konuşmaları, olayları ya da kahramanları da “garip” bulabilirsiniz. Normaldir. Zaten kitabımın adı, “Gariplerden Bir Yolcu.” Adı üstünde, yani, bu kitaptakilerin size “garip” gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır.” Şair Yazar Ahmet Sandal, “Yeni romanlarım peş peşe gelecektir. Bürokrasideki gözlemlemelerimi, toplumda görüp de müşahede ettiklerimi ve özellikle fakirliği, çileyi, derdi ve kapitalist ekonomide ezilenleri romanlarımda anlatacağım” dedi.