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Kahraman Türk polisi, yaralı Suriyeli kadını 2 kilometre sırtında taşıdı!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin Suriye sınırında, ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı Suriyeli kadın, kahraman bir polis memurumuz tarafından 2 kilometre kadar sırtta taşınarak ambulansa yetiştirildi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 13:15
Kahraman Türk polisi, yaralı Suriyeli kadını 2 kilometre sırtında taşıdı!

Reyhanlı'nın Suriye sınırına yakın bir mahallesinde çığlık sesleri duyan mahalleli durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 40'lı yaşlardaki Suriyeli bir kadının ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı olduğunu ve hareket edemediğini belirledi. 2 çocuğuyla kırsal alanda çaresiz bekleyen kadın için, ambulans ve itfaiye ekipleri çağrıldı

2 KİLOMETRE SIRTINDA TAŞIDI

Taşlık ve engebeli olan araziye ambulans ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin gecikebileceğini öngören polis memuru, kadını sırtına alarak en yakın yola kadar yaklaşık 2 kilometre taşıdı.

Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayda, polisin kadını engebeli arazide sırtında taşırken, 5 ve 8 yaşlarındaki 2 çocuğunun da arkalarından geldiği görüldü. Polisin sıcak hava nedeniyle zaman zaman dinlenmek için duraksadığı ve zaman kaybetmeden tekrar yola düştüğü gözlendi.

Suriyeli annenin Suriye'den Türkiye'ye 2 çocuğu ile birlikte yasa dışı yollarla geçmek istediği ve bu sırada düşerek yaralandığı belirlendi.

Kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken, ayaklarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler bulunduğu tespit edildi.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 13:15
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