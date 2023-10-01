Kahraman polisimizin hasta yatağındaki ilk sözleri!
Ankara'daki hain terör saldırısında yaralanan kahraman polislerimizden Alim Reis Demirel, hasta yatağından sevenlerine mesaj gönderdi.
Saldırıda polisler Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş yaralandı.
İki polisimizin de hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.
Erkan Karataş'ın tedavisi serviste sürerken, Alim Reis Demirel'in tedavisi ise yoğun bakımda başlatıldı.
Kahraman polisimiz Demirel, hasta yatağından kaydettiği videoda sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, sevenlerine şöyle seslendi:
Ben çok iyiyim. Arayan herkesten Allah razı olsun. Gerekmedikçe aramayın. Ben odaya geçince hepinizi arayacağım. Şu an durumum iyi, çok şükür. Gayet iyiyim.
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