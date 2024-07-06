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Gündem Kahraman Mehmetçik'ten 'Bizim Çocuklar'a mesaj var
Gündem

Kahraman Mehmetçik'ten 'Bizim Çocuklar'a mesaj var

Yeniakit Publisher
2024-07-06 15:34:00 - 2024-07-06 15:36:32

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynayacağı maç öncesi yapılan 'Millî ruh, millî güç' başlıklı paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından "Millî ruh, millî güç" başlığıyla yapılan paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.

Bakanlık, resmi X hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden, bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan #BizimÇocuklar'a mesaj var. A Millî Futbol Takımımızın EURO 2024'te sağlayacağı her başarı milletimizle birlikte engin dağlarda, amansız denizlerde ve hudutsuz göklerde görev yapan askerlerimizi de sevince boğacak. Haydi Türkiye, hep birlikte zafere!" paylaşımında bulundu.

Hollanda ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşma bugün saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

Milli Takım'a bozkurtlu karşılama
Milli Takım'a bozkurtlu karşılama

Spor

Milli Takım'a bozkurtlu karşılama
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