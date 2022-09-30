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Yerel Kağıt toplayıcısı kazada yaşamını yitirdi
Yerel

Kağıt toplayıcısı kazada yaşamını yitirdi

Kilis'te otomobilin çarptığı kağıt toplayıcısı yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 01:27:00 -

H.S. (17) yönetimindeki 79 AAR 205 plakalı otomobil, Nedim Ökmen Mahallesi Ali Metin Dirimtekin Caddesi'nde "çekçek" diye tabir edilen el arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu A.B'ye (41) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolda sürüklenen A.B. ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan A.B. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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