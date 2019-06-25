Kaftancıoğlu’nun paylaşımına Yeneroğlu’ndan sert tepki!

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Twitter’da paylaştığı videoya tepki gösterdi.

Yeneroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İstanbul’a giriş görüntülerinin İzmir Marşı’yla tersten oynatıldığı videoyla ilgili “Sn. Canan Kaftancıoğlu, daha iki gün tahammül edemediniz ve yine bildik kadim ezberlere başladınız. Vatandaşlarını düşman gören ve hiçbir zaman demokratik eşitliği kabullenmemiş bu anlayış Türkiye'ye on yıllarca çok çektirdi. Ne zaman aşacaksınız bu kini, bu nefreti?” yorumunda bulundu.

AK Partili Yeneroğlu, "Birbirimizi işgalci Yunan metaforu üzerinden denize dökme çabasından vazgeçemediğimiz sürece, demokrasimizi ilerletemeyiz.Çünkü bir ülkenin demokrasisi,ancak toplumununun karşılıklı güven ve dayanışması nispetinde gelişebilir. Tahammülsüzlükleri aşabildiğimiz nispette yol alırız" diye ekledi.

Kaftancıoğlu da Yeneroğlu’nun yazdıklarına şöyle yanıt verdi:

"Sn. Mustafa Yeneroğlu siyaseti kinle, nefretle, hedef göstermeyle değil hicivle, gülümsemeyle yapalım diye paylaştığım bu videodan çıkardığınız yorumlarınıza katılmam mümkün değildir. Videoda vatandaş değil düşmanlaştıran anlayış hedef gösterilmeden hicvedilmiştir. Vatandaşı ayrıştırma, düşmanlaştırma, iftira ve montajlarla siyasetçileri hedef gösterme ve belki de en önemlisi nefret söylemi kullanmayı alışkanlık haline kimlerin getirdiğini görmek isterseniz eğer mensubu olduğunuz partiye ve ittifakınıza bakmanız yeterli olacaktır. Saygılarımla.”

‘Kazandık öz güveni sevinç sarhoşluğuna dönüşmesin’

Bunun üzerine, Yeneroğlu, Kaftancıoğlu’nu alıntılayarak, “İstanbul ne yeniden fethedilmesi gereken,ne de bozulmuş düşmanların yel gibi kaçtığı bir yer. Bu sebeple kazandık öz güveni sevinç sarhoşluğuna dönüşmesin. Rakiplerinizi düşmanlaştırmadan da sevinebilirsiniz. Böylece geçmişten ders çıkardığınızı da gösterirsiniz” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçimden birkaç gün önce İstanbul’a gelmişti. Bahçeli'nin Ankara'dan İstanbul'a gelişinin görüntüleri, Mehter Marşı’yla montajlanarak MHP'ye ait sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştı.