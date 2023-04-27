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Siyaset Kaftancıoğlu mahkemede neler demiş neler! O hakimin yerinde olsaydım…
Siyaset

Kaftancıoğlu mahkemede neler demiş neler! O hakimin yerinde olsaydım…

Yeniakit Publisher
2023-04-27 13:08:00 -

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kafancıoğlu'nun mahkemede hakimin yüzüne baka baka söylediği hezeyanlar tepki çekti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kafancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör iftirası attı, hakkında dava açıldı. Mahkeme Kaftancıoğlu'na beraat verdi. CHP'li isim mahkemede, hakimin yüzüne baka baka, "Diktatör ifadesi bir durum tespitidir. 14 Mayıs'tan sonra bir kişinin talimatıyla görev yapan hakimler olmayacak" minvalinde konuştu.

Kaftancıoğlu'nun sözleri tepki çekti. Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu sözlere tepki gösterildi.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

O hakimin yerinde olsam derim ki, sen bana mı diyorsun bunu? Bu koltukta oturan hakime, 'diktatörün emriyle iş yapan birisi mi diyorsun? Veriyorum savcılığa suç duyurusunu, git anlat ona.' İfade özgürlüğü yok diyen Kılıçdaroğlu'nun attığı imzayı haberleştirdiğimiz için sanık sandalyesine oturtulduk.

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