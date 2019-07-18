Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Türkiye düşmanı paylaşımlarıyla büyük tepki toplayan Kaftancıoğlu, 4 yıl 10 aydan 17 yıl kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep edildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.

17 yıla kadar hapis talebi

Savcı, Kaftancıoğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak", "Kamu görevlisine hakaret", "Türkiye cumhuriyeti devleti askeri teşkilatını aşağılamak" suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıl kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Başkan Erdoğan ve annesine hakaret etmişti

Gezi isyanına ve gezi eylemcisi teröristlere desteğini gösterebilmek için duvar yazıları paylaşan Kaftancıoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve annesine hakaret etmişti.

Gezi finansörü Kavala'ya destek oldu

Kaftancıoğlu, ağacı bahane ederek isyan düzenleyen, polis arabalarını ateşe veren, kaldırım taşlarıyla polislere saldıran gezici teröristleri savunmuştu. Gezi finansörü Osman Kavala için mahkemelerde destek konuşmaları yapan CHP İl Başkanı, "Gezi davası için silivrideyiz" tweeti atmıştı. Dün yayınlanan haberlerde Osman Kavala'nın Soros ile ilişkisini itiraf ettiği öğrenildi. Kavala'nın yaptığı itiraf, Kaftancıoğlu'nun Kavala'ya olan desteğinin ardında neler olduğunu da ortaya çıkarmış oldu.

Can Dündar'ı ve Demirtaş'ı destekleyen Piri'ye tebrik mesajı yolladı

Canan Kaftancıoğlu, 23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen Kati Piri'ye tebrik mesajı yayınlamıştı. Kati Piri Türkiye'den Avrupa'ya kaçan ve hakkında yakalama kararı bulunanCan Dündar ve tutuklu PKK sevici HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile Brüksel'de bir araya gelip fotoğraf çektirerek onlara desteğini göstermişti.

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