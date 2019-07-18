0553 313 94 23

Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu!

Sosyal medya üzerinden 'Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak' suçundan duruşmaya çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hakkında istenen ceza belli oldu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:05
Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Türkiye düşmanı paylaşımlarıyla büyük tepki toplayan Kaftancıoğlu, 4 yıl 10 aydan 17 yıl kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep edildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.

17 yıla kadar hapis talebi

Savcı, Kaftancıoğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak", "Kamu görevlisine hakaret", "Türkiye cumhuriyeti devleti askeri teşkilatını aşağılamak" suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıl kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Başkan Erdoğan ve annesine hakaret etmişti

Gezi isyanına ve gezi eylemcisi teröristlere desteğini gösterebilmek için duvar yazıları paylaşan Kaftancıoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve annesine hakaret etmişti.

Gezi finansörü Kavala'ya destek oldu

Kaftancıoğlu, ağacı bahane ederek isyan düzenleyen, polis arabalarını ateşe veren, kaldırım taşlarıyla polislere saldıran gezici teröristleri savunmuştu. Gezi finansörü Osman Kavala için mahkemelerde destek konuşmaları yapan CHP İl Başkanı, "Gezi davası için silivrideyiz" tweeti atmıştı. Dün yayınlanan haberlerde Osman Kavala'nın Soros ile ilişkisini itiraf ettiği öğrenildi. Kavala'nın yaptığı itiraf, Kaftancıoğlu'nun Kavala'ya olan desteğinin ardında neler olduğunu da ortaya çıkarmış oldu.

Can Dündar'ı ve Demirtaş'ı destekleyen Piri'ye tebrik mesajı yolladı

Canan Kaftancıoğlu, 23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen Kati Piri'ye tebrik mesajı yayınlamıştı. Kati Piri Türkiye'den Avrupa'ya kaçan ve hakkında yakalama kararı bulunanCan Dündar ve tutuklu PKK sevici HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile Brüksel'de bir araya gelip fotoğraf çektirerek onlara desteğini göstermişti.

Kaftancıoğlu’nun duruşması başladı! Teröre destek ve Cumhurbaşkanı’na hakaretten yargılanıyor

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:05
  1. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
  2. sosyal medya
  3. hapis cezası
  4. Cumhurbaşkanına hakaret
  5. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme
  6. Silahlı terör örgütü propagandası yapmak
  7. Kamu görevlisine hakaret
  8. Türkiye cumhuriyeti devleti askeri teşkilatını aşağılamak
  9. duruşma
  10. ceza
  11. Can Dündar
  12. Ekrem İmamoğlu
  13. HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş
  14. Kati Piri

YORUM YAZ

  • ERDİNÇ IŞIK ERDİNÇ IŞIK 10 dk önce
    İNŞAALLAH TATLICILAR GİBİ GÜZEL HABERİ ALACAĞIZ...İÇERİ ALDILAR GİBİ...!!!İNŞAALLAH HADSİZ YOK HÜKMÜNDESİN BENİM İÇİN....
  • MilletMillet16 dk önce
    BAZI AHMAKLARA EMPERYALİSTLERLE MÜCADELE EDİYORUM DİYE YUTTURUYOR . ASLINDA TAM BİR EMPERYALİST UŞAĞI ,KAFİR VE AYNI ZAMANDAKAFİR UŞAĞI . NE KADAR HAİN VARSA NE KADAR KRİPTO KAFİRVAR İSE HEPSİ CHPKK YI TOPLANMA BÖLGESİ SEÇMİŞ DURUMDA .ESKİ BİR CHP VEKİLİN DEYİŞİ İLE CHP DE SOY KIRIM VARMIŞ
  • ihsanihsan23 dk önce
    atın içeri pkk lıyır türkiye yol geçen hanımı
  • AbdrhmanAbdrhman24 dk önce
    Wc şey tc adaleşi garibanlara çalışır. Bunlara çalışmaz. Bunlar kendilerinden yana taraf olan adalet olmasa böyle uluorta tc ye kaf tutamazlar
  • Terör örgütü üyesi bu köpek bu niye unutulmusTerör örgütü üyesi bu köpek bu niye unutulmus24 dk önce
    Bu kadın terör örgütü üyesi bu neden unutulmuş. Çabuk yirtsin parçayı diye degilmi? Dağda onun bunun yanında fotoğrafı vardı...
  • İbrahimİbrahim27 dk önce
    Dünyada ki cezadan kurtulsan da ÂHİRET Var.ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM...İYİ Kİ CEHENNEM VAR,YOKSA ÇATLARDIM.
  • YAKICIYAKICI27 dk önce
    mahkum olursa koğuşuna domuzlarınıda koyun malum en candan dostu olurlar
  • MuhafazakarMuhafazakar43 dk önce
    Allahım inşaAllah gerçekleşir ne olursun ya rabbi bu kadını en ağır şekilde cezalandır yalvarırım.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yoldan çıkan kamyon evin mutfağına girdi
  1. Yoldan çıkan kamyon evin mutfağına girdi
  2. Kırgızistan'da ilk kez Kıbrıs Barış..
  3. Haliliye örnek ilçe oluyor
  4. Sinop’ta inşaatlara suç duyurusu
  5. TBMM Kalkınma Planı’nı görüştükten..
  6. 3. Batı Karadeniz Yapı ve Mobilya Fuarı
  7. Rusya'dan bir teklif daha: Teslim..
  8. 2019 TVF Pro Beach Tour
  9. Robinho: Şampiyonluk iddiamızda hiçbir..
  10. Malatya’da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
  11. Van’da göçmenleri taşıyan minibüs..
  12. Gaziantep'in su sorununu çözecek proje..
  13. Yeşilyurt’ta 3 ayrı noktaya güneş..
  14. YKS tercih danışmanlığı nerelerde var?..
  15. "Parlak beyinlerin tercihi Türkiye oldu"
  16. Muğlaspor sahaya indi
  17. Yeniden hayat bulan Urumiye Gölü..
  18. Martin Skrtel 1 yıl daha Fenerbahçe'de!
  19. Kaftancıoğlu'nun davasında mütalaa
  20. Tazminata mahkum edilen Kongolu askeri..
  21. Davutoğlu’ndan sitem! ‘Beni neden..
  22. Serbest piyasada altın fiyatları
  23. Piyasalarda gün ortası
  24. Suudi Arabistan'dan 'namaz' kararı!
  25. Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket..
  26. Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket..
  27. Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket..
  28. 25 yıllık hapis cezası, müebbete..
  29. AB’den Türkiye’deki mültecilere 1.41..
  30. Sağlık Bakanlığı personel alımları son..
Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi!
Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi!
Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!

Günün Karikatürü

18 Temmuz 2019
'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’