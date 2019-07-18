Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu!
Sosyal medya üzerinden 'Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak' suçundan duruşmaya çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hakkında istenen ceza belli oldu.18 Temmuz 2019 Perşembe 12:05
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Türkiye düşmanı paylaşımlarıyla büyük tepki toplayan Kaftancıoğlu, 4 yıl 10 aydan 17 yıl kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep edildi.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.
17 yıla kadar hapis talebi
Savcı, Kaftancıoğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak", "Kamu görevlisine hakaret", "Türkiye cumhuriyeti devleti askeri teşkilatını aşağılamak" suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıl kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Başkan Erdoğan ve annesine hakaret etmişti
Gezi isyanına ve gezi eylemcisi teröristlere desteğini gösterebilmek için duvar yazıları paylaşan Kaftancıoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve annesine hakaret etmişti.
Gezi finansörü Kavala'ya destek oldu
Kaftancıoğlu, ağacı bahane ederek isyan düzenleyen, polis arabalarını ateşe veren, kaldırım taşlarıyla polislere saldıran gezici teröristleri savunmuştu. Gezi finansörü Osman Kavala için mahkemelerde destek konuşmaları yapan CHP İl Başkanı, "Gezi davası için silivrideyiz" tweeti atmıştı. Dün yayınlanan haberlerde Osman Kavala'nın Soros ile ilişkisini itiraf ettiği öğrenildi. Kavala'nın yaptığı itiraf, Kaftancıoğlu'nun Kavala'ya olan desteğinin ardında neler olduğunu da ortaya çıkarmış oldu.
Can Dündar'ı ve Demirtaş'ı destekleyen Piri'ye tebrik mesajı yolladı
Canan Kaftancıoğlu, 23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen Kati Piri'ye tebrik mesajı yayınlamıştı. Kati Piri Türkiye'den Avrupa'ya kaçan ve hakkında yakalama kararı bulunanCan Dündar ve tutuklu PKK sevici HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile Brüksel'de bir araya gelip fotoğraf çektirerek onlara desteğini göstermişti.
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