Korona yasakları hangi illerde bitiyor? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama kararı uygulanıyor. Uzun zamandır pek çok işletme paket servis ve gel al hizmeti veriyor. Esnaf dükkanlarını ne zaman açabileceklerini merak ediyor. Peki, hangi şehirde kafeler restoranlar açılacak?

Kafeler restoranlar ne zaman açılıyor? 1 Mart’ta hangi illerde kafeler açılıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından illere göre kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirterek, "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır" dedi.

Henüz hangi şehirlerde kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmaya başlayacağı belirtilmedi. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde normalleşme takviminin ilan edilmesi bekleniyor.