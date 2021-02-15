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Yaşam Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? Yasaklar 1 Mart’ta kaldırılacak mı?
Yaşam

Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? Yasaklar 1 Mart’ta kaldırılacak mı?

Lokantalar ne zaman açılacak? Koronavirüs salgınında bulaş zincirinin kırılması için kafeler, restoranlar, lokantalar uzun zamandır yalnızca paket servis ve gel al hizmeti veriyor. Esnaf dükkanlarının ne zaman açılacağını merak ediyor. Kafeler ne zaman açılır? Restoranalar açılacak mı? Lokantalar ne zaman açılır?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 18:54:00 -
Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? Yasaklar 1 Mart’ta kaldırılacak mı?

Kafeler açıldı mı? Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok işletme müşteri kabul etmiyor. Esnaf normalleşme adımlarının ne zaman atılacağını araştırmaya başladı. Peki, kafeler ne zaman açılacak?

Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? Yasaklar 1 Mart’ta kaldırılacak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle gel al ve paket servis hizmeti veren işletmelerin ne zaman açılacağı merak konusu. Pek çok kişi kısıtlamaların 1 Mart’ta kaldırılmasını bekliyor. Son Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vakanın seyri bunu belirleyecek. Ama marttan itibaren de iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor ve onu da önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde açıklamış oluruz. Bölgesel veya il bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.

Kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağı henüz belli değil. Birkaç hafta içerisinde vakaların seyrine göre karar verilecektir.

 

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