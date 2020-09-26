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Aktüel Kafeden ateş ölçer çalan genç, bir hafta çalışma karşılığında affedildi
Aktüel

Kafeden ateş ölçer çalan genç, bir hafta çalışma karşılığında affedildi

Yeniakit Publisher
2020-09-26 16:37:55 -
Kafeden ateş ölçer çalan genç, bir hafta çalışma karşılığında affedildi

ANKARA (AA) - Başkentte, bir kafeden ateş ölçer çalan genç, iş yeri sahibi tarafından bir hafta çalışma karşılığında affedildi.

Alınan bilgiye göre, ateş ölçeri çaldıktan sonra Çankaya ilçesi Bahçelievler semtinde Hilal Lablabi'ye ait kafeye tekrar gelen S.Y, işletme sahibinden özür dileyerek pişman olduğunu söyledi.

Lablabi de üniversite öğrencisi olan ve suç kaydı bulunmayan S.Y. ile ilgili şikayetinden vazgeçti.

Gencin psikolojik tedavisine destek vererek topluma kazandırmak isteyen Lablabi, S.Y'yi iş yerinde bir hafta çalışması karşılığında affetti.

S.Y'nin kafeden ateş ölçeri çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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