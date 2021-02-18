Şubat ayının ortalarına gelinirken kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Bilindiği gibi, bir süredir bu mekanlar sadece paket servis ve gel al hizmeti ile müşterilerine ulaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından son dakika açıklamalarında bulunurken kafelerin, lokantaların ve restoranların yeniden açılma durumuna da değindi.

Kafe, restoran ve lokantalar Mart'ta mı açılacak?

Erdoğan restoran, kafe, lokanta gibi işletmelerin açılış tarihi ile ilgili yaptığı açıklamada Mart ayını işaret etti. İşte o açıklama:

"Salgın tedbirleriyle ilgili şu hususları paylaşmak istiyorum. Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.

Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir. Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum."