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Gündem Kafası güzel olunca, bira şişesiyle belediyeyi bastı
Gündem

Kafası güzel olunca, bira şişesiyle belediyeyi bastı

Yeniakit Publisher
2023-09-07 16:03:00 -
Kafası güzel olunca, bira şişesiyle belediyeyi bastı

Alkol, şişede durduğu gibi durmadı belediye binasının camlarını indirdi.

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde araç çarpması sonucu ölen köpeği için yardım istediği ekiplerin müdahale etmediği iddiasıyla belediye binasının camlarını kıran Y.B., gözaltına alındı.
Olay, dün gece saatlerinde ilçedeki Gülbahar Hatun Caddesi üzerindeki Vakfıkebir Belediye binasında meydana geldi. İddiaya göre, Y.B., yolda araç çarpması sonucu ölen köpeğinin alınması için belediye ekiplerinden yardım istedi. Bir süre sonra ekiplerin gelmediğini öne süren Y.B., elindeki içki şişesini belediye ana hizmet binasına fırlattı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Binanın camlarını kırarak, bölgeden uzaklaşan şüpheli, yakalandı.  Gözaltına alınan ve alkollü olduğu tespit edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA
Saldırıya ilişkin Vakfıkebir Belediyesi’nce yapılan yazılı açıklamada, "Belediyemiz ana hizmet binamıza dün gece camlarının kırılması suretiyle menfur bir saldırı düzenlenmiştir. Saldırının ardından emniyet güçlerimiz gerekli tahkikatı yaparak saldırganı yakalamış, ardından da yasal süreç başlatılmıştır. Bu sürecin yakından takipçisi olarak yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

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