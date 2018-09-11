Kafa mantarı ihmale gelmez!

İnsan vücudunda birçok yaşayan mikrop bulunmaktadır. Mantar da bu mikroplardan bir tanesidir. Kafa bölgesinde yaşayan bu mikroplar ise kafa mantarı olarak adlandırılmaktadır. Kafa mantarı, saç ve saç derisi üzerinde oldukça ciddi hasarlar doğurabilmektedir. Sağlıklı saçlara ve saç derisine kavuşmanız için mutlaka kafadaki mantardan kurtulmanız gerekir. Kafa mantarı, kaşıntı, kepek, saçların aşırı yağlanması, saç dökülmesi, saçkıran hastalığı ve daha birçok olumsuz duruma sebebiyet vermektedir. Özellikle saçkıran belirtisi gösteren kafa mantarı yayılması devam ettiğinde, kalıcı kellik gibi geri dönüşü olmayan üzücü sonuçlarla da karşı karşıya kalabilirsiniz.

KAFADA MANTAR NEDEN OLUŞUR?

Kafada mantarın nedenleri arasında birçok sebep bulunmaktadır. Genellikle el ve ayak tırnaklarında ve vücut bölgesinde görülen mantar, saç derisinde ve kafa etrafında görüldüğünde ciddi sonuçlar doğurabilir. Peki kafadaki mantara neden olan faktörler nelerdir diye merak ediyorsanız, cevabı şimdi sizinle paylaşıyoruz. Mantar, bulaşıcı bir mikroptur. Bundan dolayı kafadaki mantara da genellikle bulaşıcı sebeplerden yakalanılır. Örneğin bir başkasının tarağını kullanmak, saç kesilen aletlerde mantar mikrobunun bulunması, mantar mikrobu taşıyan birinin saç fırçası ile saça işlem yapılması ve benzeri nedenlerle mantara yakalanabilirsiniz. Kesinlikle hafife alınmaması gereken kafa mantarı, fark edildiği anda hemen tedaviye başlanması gereken bir hastalıktır. Kafada ciddi kaşınmalar, kızarıklıklar, saç dökülmeleri, aşırı kepeklenme gibi belirtilerle kendini göstermektedir.

KAFA MANTARI TEDAVİSİ

Kafa mantarı tedavisi, alternatifleri olan bir hastalıktır. Hem bitkisel ilaçlarla, hem medikal ilaçlarla hem de sabunlarla tedavi yapılabilmektedir. Tabi öncesinde bir uzmana danışmakta ve izlenecek olan yol hakkında bilgi edinmekte fayda vardır.

KAFA MANTARINI İYİLEŞMESİNE YARDIM EDEN ŞAMPUAN VE SABUNLAR

Kafa mantarı tedavisinde kullanılan birçok sabun ve şampuan bulunmaktadır. Doğal içerikli sabunların yanı sıra birçok markanın kafa mantarı için özel olarak ürettiği mantar giderici şampuanlar da piyasada bulunmaktadır. Sabunlar içinde mantar için en sık kullanılan sabun kükürt sabunudur. Bu sabun mantar üzerinde yıkıcı bir etki oluşturur ve mantarın bulunduğu bölgelerden daha fazla alana yayılmasını da engeller. Ayrıca biklorit sabunu da mantar tedavisinde oldukça etkilidir.