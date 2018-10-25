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Kadroya geçen taşeron işçiler askerlik borçlanmasıyla kıdem tazminatını nasıl artırabilir?

Binlerce taşeron işçilerin beklediği kadroya geçme isteğini yerine getirildi. Yaklaşık 900 bin taşeron ve geçici işçinin kadroya geçiş işlemi 2 Nisan’da tamamlandı. Kadroya geçen taşeron işçilerin haklarının neler olduğunu araştırıyor. Kadroya geçen taşeron işçiler askerlik borçlanmasıyla kıdem tazminatını nasıl artırabilir?

25 Ekim 2018 Perşembe 18:44
Kadroya geçen taşeron işçiler askerlik borçlanmasıyla kıdem tazminatını nasıl artırabilir?

Binlerce taşeron işçilerin beklediği kadroya geçme isteğini yerine getirildi. Yaklaşık 900 bin taşeron ve geçici işçinin kadroya geçiş işlemi 2 Nisan’da tamamlandı. Kadroya geçen taşeron işçilerin haklarının neler olduğunu araştırıyor. Kadroya geçen taşeron işçiler kıdem tazminatını nasıl artırabilir?

Kadroya geçen taşeron işçiler kıdem tazminatı alabilir mi?

Kamuya geçen taşeron işçiler, birtakım haklar elde ettiler ama henüz haklarını tam olarak bilmiyorlar. Kadroya geçen taşeron işçiler askerlik borçlanmasıyla kıdem tazminatını nasıl artırabilir? Özel sektör işçileri, sadece son çalıştıkları işverene bağlı iş yerlerindeki hizmetleri için kıdem tazminatı alabiliyor. Kamu işçileri ise emekli olduklarında, çalıştıkları tüm yıllara ilişkin kıdem tazminatını alma hakkına sahip. Kamu işçisinin askerlik borçlanması yaptığı süreler kıdem tazminatı hesabında çalışma süresine ekleniyor. Her yıla 30 gün üzerinden kıdem tazminatı ödendiği dikkate alınırsa, 18 ay askerlik borçlanması yapan kamu işçisi 1.5 aylık ücret tutarında ilave kıdem tazminatına hak kazanıyor. Askerlik borçlanmasının kıdem tazminatına sayılabilmesi için borçlanmanın kamuda çalışırken yapılması, iş yerinin de kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde olması gerekiyor. Borçlanmanın kıdem tazminatına sayılabilmesi için iş akdinin yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme almak amacıyla feshedilmesi şartı aranıyor. Buna karşılık, askerliğin, kamuda çalışırken yapılması gerekmiyor. Dolayısıyla, kamuya girmeden önce askerlik yapmış olanlar da borçlandıkları süreler için kıdem tazminatı hakkından yararlanırlar.

Kadroya geçen Taşeron işçiler ne zaman zam alacak?

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 18:44
  1. Kadroya geçen taşeron işçiler kıdem tazminatı alabilir mi?
  2. askerlik borçlanması nasıl artırılır
  3. kıdem tazminatı

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