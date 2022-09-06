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Aktüel Kadir Şeker'le ilgili sürpriz gelişme
Aktüel

Kadir Şeker'le ilgili sürpriz gelişme

KONYA'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in dosyası yeniden Yargıtay'a gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 15:42:00 -
Kadir Şeker'le ilgili sürpriz gelişme

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesine müşteki avukatlarınca Şeker'in tahliyesine yönelik sunulan itiraz dilekçelerinin, 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmesinin ardından, her iki tarafın avukatları Yargıtay'a başvurdu.

Müşteki avukatları itiraz dilekçesinde, Kadir Şeker hakkında verilen cezanın az olduğunu ve yeniden tutuklanması gerektiğini gerekçe gösterirken, Şeker'in avukatları da verilen cezanın fazla olduğunu savundu.

Dosya Yargıtay tarafından yeniden incelenecek.

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