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Gündem Kadir Şeker davasında flaş gelişme
Gündem

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

İstinaf Mahkemesi, şiddet gören kadına yardım etmek isterken cinayet işleyip 12.5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker’in dosyasını, bazı eksikliklerin giderilmesi için yerel mahkemeye geri gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 07:24:00 -
Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Konya'da, geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda, sevgilisi Ayşe Dırla'ya (35) bağırarak küfürler eden ve tartaklayan Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isteyen Kadir Şeker (20) boğuşma sırasında Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Şeker, önce müebbet sonra olayın haksız tahrik altında gerçekleşmesi nedeniyle 12.5 yıl hapse mahkum edilmişti. Kadir Şeker'in dosyasını inceleyen İstinaf Mahkemesi bazı eksikliklerin giderilmesi için dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

İstinaf Mahkemesi, davaya katılma talebinde bulunan ve bu istekleri yargılama aşamasında mahkemece reddedilen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun Yargıtay kararlarını da örnek göstererek davaya müdahil edilmelerini, ayrıca davanın gerekçeli kararının da platforma tebliğ edilmesini istedi. İstinaf Mahkemesi ayrıca öldürülen Özgür Duran'ın ailesinin geçtiğimiz aylarda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kadir Şeker'in "kiralık katil" olduğu yönündeki suç duyurusunun da incelenip, araştırılmasını talep etti. Yerel mahkeme bunun üzerine "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu"nu dosyaya müdahil etti. Yerel mahkeme ayrıca Şeker'in "kiralık katil" olup olmadığı yönündeki araştırmayla birlikte dosyayı yeniden hazırlayıp İstinaf Mahkemesi'ne gönderecek.

Kaynak: Sabah

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