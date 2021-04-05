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Gündem Kadir Sağdıç kimdir? 104 emekli amiralden Kadir Sağdıç gözaltına mı alındı?
Gündem

Kadir Sağdıç kimdir? 104 emekli amiralden Kadir Sağdıç gözaltına mı alındı?

104 emekli amiralen darbe çığırtkanlığı yaptığı sözde bildiriye imza atanlar arasında Kadir Sağdıç da yer aldı. 104 emekli amiral eskisinin bir araya gelerek millet iradesini hedef alan hadsiz bir bildiri yayımlanmasına hem siyaset kanadından hem de vatandaşlar nezdinde çok yoğun bir tepki söz konusu oldu. Aba altından milli iradeye tehdit edilen hadsiz bildiride imzası bulunan eski Türkiye artıkları için yargı gözaltılarına başladı. Gözaltına alınanlar arasında Kadir Sağdıç’ın da olduğu söyleniyor. Peki Kadir Sağdıç kimdir? Kadir Sağdıç hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2021-04-05 08:27:00 - 2021-04-05 08:27:54
Kadir Sağdıç kimdir? 104 emekli amiralden Kadir Sağdıç gözaltına mı alındı?

Gelen son dakika haberine göre; Aralarında Cem Gürdeniz, Mustafa Özbey ve Kadir Sağdıç'ın da bulunduğu 'Montrö' bildirisinde imzası olan 10 emekli amiral gözaltına alındı. Kadir Sağdıç’ın ismi Balyoz iddianamesine eklendiğinde Ankara Birlik Komutan Yardımcısı idi. Kadir Sağdıç’ın ismi daha sonra Kafes Eylem planı ile de gündeme gelmişti. Balyozn Davası ndeniyle 3 yıl 4 ay 8 gün hapis yatan Tuğamiral Kadir Sağdıç, yeniden yardılama sonucu beraat etmişti. 

Montrö bildirisi yayınlayan sözde amirallerin isimleri

1. Emekli Amiral Ergun MENGİ

2. E. Amiral Alaettin SEVİM

3. Emekli Amiral Nazif ÖZDAĞDEVİREN

4. EmekliAmiral Işık BİREN

5. Emekli Amiral Ahmet ŞENOL

6. Emekli Amiral Hasan HOŞGİT

7. Emekli Amiral Vedat ERSİN

8. E. Amiral Metin AÇIMUZ

9. E. Amiral Atilla KEZEK

10.E. Amiral Nurhan KAHYAOĞLU

11.E.Amiral Önder ÇELEBİ

12.E.Amiral Metin POYRAZLAR

13.E.Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU

14.E.Amiral Engin BAYKAL

15.E.Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ

16.E.Amiral Atilla KIYAT

17.E.Amiral Vehbi ALPMAN

18.E.Amiral Celal PARLAKOĞLU

19.E.Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL

20.E.Amiral Serdar DÜLGER

21.E.Amiral Abdullah METE

22.E.Amiral Ertan DEMİRTAŞ

23.E Amiral Orhun ÖZDEMİR 

24.E.Amiral Ersin GÜLER

25.E.Amiral Nadir KINAY

26.E.Amiral Hüseyin HOŞGİT

27.E Amiral İlker GÜVEN

28.E.Amiral Baha EREN

29.E.Amiral Abdullah GAVREMOĞLU

30.E.Amiral Şükrü BOZOĞLU

31.E.Amiral Hakan ERCAN

32.E.Amiral Mesut ÖZEL

33.E.Amiral Taner EZGÜ

34.E.Amiral İbrahim AKIN

35.E.Amiral Ömer AKDAĞLI

36.E.Amiral Mehmet OTUZBİROĞLU

37.E.Amiral Taner BALKIŞ

38.E.Amiral İzzet ARTUNÇ

39.E.Amiral Hakan ERAYDIN

40.E.Amiral Mehmet Ali ÇINAR

41.E.Amiral Deniz DAĞLILAR

42.E.Amiral Yalçın ERTUNA

43.E.Amiral Türker ERTÜRK

44.E.Amiral Aydın CANEL

45.E.Amiral Sami ÖRGÜÇ

46.E.Amiral Yalçın KAVUKÇUOĞLU

47.E.Amiral Nazım ÇUBUKÇU

48.E.Amiral Ahmet AKSOY

49.E.Amiral Can ERENOĞLU

50.E.Amiral Doğan HACİPOĞLU

51.E.Amiral Abdullah AKGÜL

52.E.Amiral Aziz ÖZTÜRK

53.E.Amiral A.Serdar AKINSEL

53.E.Amiral İlker GÜVEN

54.E.Amiral Mustafa İPTEŞ

55.E.Amiral Caner BENER

56.E.Amiral Nejat BERKSUN

57.E.Amiral Kadir SAĞDIÇ

58.E.Amiral Tayfun TANSAN

59.E.Amiral İskender YILDIRIM

60.E.Amiral Ali Yüksel ÖNEL

61.E.Amiral Uğur YİĞİT

62.E.Amiral Mustafa ÖZBEY

63.E.Amiral Cem GÜRDENİZ

64.E.Amiral Bülent BOSTANOĞLU

65.E.Amiral Murat BİLGEL

66.E.Amiral Cengiz ALPÖZÜ

67.E.Amiral Serdar Okan KIRÇİÇEK

68.E.Amiral Tufan MİMİR 

69.E.Amiral Turgut TUFAN

70.E.Amiral Turhan ÖZER

71.E.Amiral Alper TEZEREN

72.E.Amiral Mustafa ÜLTANUR

73.E.Amiral Ruhsar SÜMER

74.E.Amiral Cemal ÜREN

75.E.Amiral Gündüz Alp DEMİRUS

76.E.Amiral Deniz CORA

77.E.Amiral Gürkan İNAN

78.E.Amiral Atilla TONGUÇ 

79.E.Amiral Mustafa KARASABUN

80.E.Amiral Erol YÜKSEL

81.E.Amiral Özbek GÜRGÜN

82.E.Amiral Bülent OLCAY

83.E.Amiral Nejat GÜLDİKEN 

84.E.Amiral Turgay ERDAĞ

85.E.Amiral İsmail TAYLAN

86.E.Amiral Aydın GÜRÜL 

87.E.Amiral Raif NALDEMİR

88.E.Amiral Numan ALANSAL

89.E.Amiral Tanzar DİNÇER

90.E.Amiral Erol ADAYENER

91.E.Amiral Haluk Sayın 

92.E.Amiral Ferhat FERHANOĞLU 

93.E.Amiral Mehmet Ali ÖZGÜVEN 

94.E.Amiral Ali Sadi ÜNSAL 

95.E.Amiral Doğan DENİZMEN

96.E.Amiral Taner AKKAYA

97.E.Amiral Necati KURT 

98.E.Amiral Tayfun URAZ 

99.E.Amiral Engin HEPER

100.E. Amiral Hayati Bilgiç

101.E. Amiral Hasan Nihat DOĞAN

102.E. Amiral Ömer Bayram ÇETİN

103.E.Amiral Mithat Kemal ALGÜL

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