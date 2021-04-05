Kadir Sağdıç kimdir? 104 emekli amiralden Kadir Sağdıç gözaltına mı alındı?

104 emekli amiralen darbe çığırtkanlığı yaptığı sözde bildiriye imza atanlar arasında Kadir Sağdıç da yer aldı. 104 emekli amiral eskisinin bir araya gelerek millet iradesini hedef alan hadsiz bir bildiri yayımlanmasına hem siyaset kanadından hem de vatandaşlar nezdinde çok yoğun bir tepki söz konusu oldu. Aba altından milli iradeye tehdit edilen hadsiz bildiride imzası bulunan eski Türkiye artıkları için yargı gözaltılarına başladı. Gözaltına alınanlar arasında Kadir Sağdıç’ın da olduğu söyleniyor. Peki Kadir Sağdıç kimdir? Kadir Sağdıç hangi görevlerde bulundu?