Kadir Ezildi kimdir nereli kaç yaşında? Kadir Ezildi ne iş yapıyor?

Kadir Ezildi kimdir, nereli kaç yaşında? Kadir Ezildi, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine her daim girmekte. Peki kim bu Kadir Ezildi?

Kadir Ezildi kimdir?

Kadir Ezildi kimdir sorusu ile bu sezon da izleyicilerin gündeminde yer alıyor. 19 Mart 1995 Konya'da doğan Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı. İstanbul’da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşıyor. Sosyal medyada paylaştığı videolarla gündeme gelen Kadir Ezildi'nin temizlik konusundaki takıntısı anne ve babasının ayrılmasından sonra başlamış. Kadir evini çok seviyor ve sürekli temizlik yapıyor. Ne var ki annesi ve erkek kardeşi bu durumdan pek de memnun değiller. Zira kendilerini evlerinde misafir gibi hissediyorlar. Bir yeri kirletmemek için sürekli diken üstünde yaşıyorlar.

Temizliğin yanı sıra düzen konusunda da takıntılı olan Kadir Ezildi, kazandığı tüm parayı temizlik malzemelerine ve evin dekorasyonuna harcıyor. Öyle ki evdeki mobilyaları kendi temizlik anlayışına uymadığı gerekçesiyle baştan aşağıya yenilediğini söylüyor. Market alışverişi sırasında temizlik ürünlerinin olduğu reyonda çok fazla zaman geçiriyor. Tüm ürünleri yakından inceliyor. Evin bütün temizliğini kendisi yapıyor.