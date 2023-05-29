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Aktüel Kadir ağabeyi rahmetle ve özlemle anıyoruz
Aktüel

Kadir ağabeyi rahmetle ve özlemle anıyoruz

Yeniakit Publisher
2023-05-29 09:30:00 -
Kadir ağabeyi rahmetle ve özlemle anıyoruz

Naif bir insan ve ihlaslı bir mü’min olan gazetemizin merhum Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, Hakk’a irtihalinin 6. sene-i devriyesinde dualarla anılıyor. Mübarek Ramazan ayında oruçlu olarak gittiği kızının evinde damadı Cemil Karanfil tarafından bıçaklanarak öldürülen Kadir ağabey, vefatının üzerinden 6 yıl geçse de sevenlerinin ve mesai arkadaşlarının gönlündeki mümtaz yerini koruyor. Demirel’in naaşı Edirnekapı Mezarlığı’nda medfun bulunuyor.

HABER MERKEZİ

Bir ramazan günü iftar saatinde, babalık vazifesini yerine getirmek için gittiği kızının evinde damadı Cemil Karanfil Yavuz tarafından bıçaklanarak öldürülen ve oruçlu bir şekilde Hakk’a irtihal eden gazetemizin “Kadir Abisi”, merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Kadir Demirel’i dar-ül bekaya göç edişinin 6. yılında dualarla anıyoruz.

Samimi bir dâvâ adamıydı

Meslek hayatı boyunca kalemini hakikate adayan ve son nefesini oruçlu bir şekilde veren Kadir Abi’yi dua ve özlemle yâd ediyoruz. Mesleğine tutkuyla bağlı olan ve kalemini Hakk’ın rızasına adayan Demirel, geride hoş bir seda bırakarak aramızdan ayrıldı.

Naif bir insan ve ihlaslı bir mü’min

Medine’de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) şehrinde Hakk’a yürüyen Hasan Karakaya ağabeyimizin ardından genel yayın yönetmenliği görevini devralan ve başarıyla sürdüren Demirel, naif yapısı ve entelektüel kişiliğiyle hep takdir topladı.

Aynı zamanda gazetemizin Yayın Kurulu Üyesi de olan Demirel, müşfik bir baba olmanın vermiş olduğu sorumlulukla kızı ve damadı arasındaki aile içi sorunları çözmek için gittiği iftar yemeğinde damadı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmiş, sevenlerini derin bir hüzne boğmuştu. 29 Mayıs 2017’de yaşanan elim olay sonrası aramızdan ayrılan Demirel, Edirnekapı Mezarlığı’nda medfun bulunuyor.
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