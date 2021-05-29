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Kadir Abi’yi rahmetle anıyoruz
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Aktüel Kadir Abi’yi rahmetle anıyoruz
Aktüel

Kadir Abi’yi rahmetle anıyoruz

Bir ramazan günü iftar saatinde, babalık vazifesini yerine getirmek için gittiği kızının evinde damadı Cemil Karanfil Yavuz tarafından bıçaklanarak öldürülen ve oruçlu bir şekilde Hakk’a yürüyen gazetemizin “Kadir Abisi” merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Kadir Demirel’i dar-ül bekaya göç edişinin 4. yılında dualarla anıyoruz.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 11:37:00 -
Kadir Abi’yi rahmetle anıyoruz

Meslek hayatı boyunca kalemini hakikate adayan ve son nefesini oruçlu bir şekilde veren Demirel’i dua ve özlemle yâd ediyoruz. Mesleğine tutkuyla bağlı olan Demirel, geride hoş bir seda bırakarak aramızdan ayrıldı. Medine’de Hakk’a yürüyen Hasan Karakaya Ağabeyimizin ardından genel yayın yönetmenliği görevini devralan ve başarıyla sürdüren Demirel, naif yapısı ve entelektüel kişiliğiyle hep takdir topladı. Aynı zamanda gazetemizin Yayın Kurulu Üyesi de olan Demirel, müşfik bir baba olmanın vermiş olduğu sorumlulukla kızı ve damadı arasındaki aile içi sorunları çözmek için gittiği iftar yemeğinde damadı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmiş, sevenlerini derin bir hüzne boğmuştu. 29 Mayıs 2017’de yaşanan elim olay sonrası aramızdan ayrılan Demirel, Edirnekapı Mezarlığı’nda medfun bulunuyor.

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