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Kültür - Sanat Kadınlar ilk defa tiyatro izledi
Kültür - Sanat

Kadınlar ilk defa tiyatro izledi

Batman Valiliği, Batman Belediyesi ve Batman Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen sanat etkinlikleri kapsamında farklı şehirlerden Batman’a gelen devlet tiyatrosuyla birlikte Batmanlı kadınlar ilk defa bir tiyatro oyununu izleme imkanı buldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 15:39:00 - 2021-11-16 15:39:49
Kadınlar ilk defa tiyatro izledi

Batman Valiliği, Batman Belediyesi ve Batman Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen sanat etkinlikleri kapsamında farklı şehirlerden Batman’a gelen devlet tiyatrolarına kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun Cahit Sıktı Tarancı’nın hayatını konu alan ‘Gün eksilmesin penceremden’ isimli tiyatrosunu Batman’da sahnelendi.

Yediden yetmişe herkesin katılım sağladığı tiyatro gösterisine Batmanlı kadınlar ilk defa tiyatro izlemenin mutluluğunu yaşadı. Tiyatroya mahalle kadınlarını toplayıp gelen mahalle muhtarı Fatma Türkan, “Ben Muhtar Fatma ilk defa mahalle sakinlerimizi toplayıp biz kadınlar olarak tiyatroya geldik. Bu tiyatroda Milli Eğitim Müdürlüğüne ve bu etkinliği yapan tüm ekibe çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. İlk defa kadınlarımız bir tiyatro seyrettiler ve çok memnun olduk. Her zaman böyle etkinlikler bekliyoruz” dedi.

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