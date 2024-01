Kadınlar, Filistin’de süren insalık kayıbı için dünyayı harekete geçmeye çağırdı! Soykırımı durdurun

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu belirtiliyor. Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’in soykırımdan yargılanmasına ve ihtiyati tedbir alınmasına ilişkin ara kararı sonrası artan saldırılarda, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. Gazzeliler bir yandan da açlığa mahkum edilirken tüm dünyadan terör devleti İsrail’in durdurulması çağrıları ise artarak devam ediyor.

akit’e konuşan kadınlar da dünyanın harekete geçerek Filistinlilere uygulanan soykırımın bir an önce durdurulmasını istedi.

Tek temennimiz bir an önce durdurulması

akit’e değerlendirmede bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, “Soykırıma varan katliamlarda en çok kadınlar ve çocuklar mağdur oluyor. Bize gelen bilgilere göre şu ana kadar saldırılarda yaralanarak engelli durumuna düşmüş en az 30 bin kadın ve çocuk var Gazze’de. İnsanlar ekmekten suya, ilaçtan tıbbi yardıma kadar hiçbir temel ihtiyaca ulaşamıyor. Her şey bitmiş durumda. Çok büyük bir insan hakları ihlali var. Ben bir anneyim. Bir çocuğumun tırnağına zarar gelse, günlerce, aylarca bunun acısını içimde yaşıyorum. Dolayısıyla orada şehit edilen masum çocukları ve kadınları gördükçe uykularımız kaçıyor. Biz siyasetçiler olarak her platformda elimizden geleni yapacağız. Bu insanlık dramının bir soykırım olduğunu haykırmaya devam edeceğiz” dedi.

Öncü, şöyle devam etti: “Dünya çapında her kıtada pek çok ülkede İsrail’e yönelik büyük yürüyüşler, protesto gösterileri düzenlenirken, devletlerden dişe dokunur tepki gelmiyor. Uluslararası toplantılarda hiçbir ülke temsilcisi İsrail’i kınayamıyor hâlâ. Biz Türkiye olarak, siyasetçiler ve aktivistler olarak her zaman dünyanın neresinde olursa olsun sivillerin mağdur olduğu durumlarda sesimizi yükselttik. Cumhurbaşkanımız 7 Ekim’den beri çok yoğun bir şekilde diplomatik temaslarla, devlet başkanlarıyla, başbakanlarla birebir görüşmeler yaparak Gazze’deki soykırımın sonlandırılması için büyük çaba sarf ediyor. Dışişleri Bakanımız da aynı şekilde uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeye çalışıyor. Bizim tek temennimiz bu saldırıların, bu soykırımın bir an önce durdurulması. Dünyayı dizayn edenler, uluslararası ekonomiden tutun, silah sektöründen tutun, enerji sektöründen tutun bütün alanlarda yeni bir oluşuma götürmeye çalışıyorlar dünyayı. Bu yüzden binlerce masum kadın, çocuk, yaşlı sivil şehit oluyor. Bütün dünyanın, bütün insanlığın ayağa kalkarak bu soykırıma dur demesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

Biraz vicdanı olan herkes ayağa kalkmalı

Ankara Hanımelleri Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Asiye Mutlu ise şunları söyledi: “Dünyanın gözünün önünde uygulanan bir soykırım ve katliam var. Maalesef batı bu soykırımı gözleri kör kulakları sağır bir şekilde seyrediyor. Ukrayna’nın sarışın mavi gözlü çocuklarına ne çok üzülmüşlerdi! 27 bin can Filistin’de katledildi, hiç sesleri çıkmıyor. İsrail’in yıllardır Filistin üzerinde uyguladığı şiddet, baskı ve işgalci faaliyetleri 7 Ekim’den itibaren soykırıma dönüşmüştür. Şu anda Filistin’de bir savaş yok. Filistin’de terörist İsrail devletinin uyguladığı bir soykırım var. İsrail tamamen bir milleti yok etmek üzere, özellikle kadınları ve çocukları hedef alarak soykırım yapıyor. Burada İslam dünyasının birlik olamamasından kaynaklanan acı bir durum söz konusu. Bu durum İslam aleminin ayıbıdır. Eğer Türkiye kadar her İslam devleti sesini yükseltse, İsrail bu soykırımı yapamazdı. Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan gibi ülkelerin sessiz kalmasından kaynaklanan bir soykırımı her gün izlemek zorunda kalıyoruz. Şu anda dünya Filistin’in haklı olduğunu gördü. Devletler olmasa da halkları duyarlı. Bir kadın ve anne olarak artık haberleri izleyemiyorum. Gazeteleri okuyamıyorum. Her gün üzülüyoruz, ağlıyoruz, dua ediyoruz. Yardım için toplantılar yapıyoruz, kermesler yapıyoruz, yardım toplamaya çalışıyoruz. Ama Refah Sınır Kapısı açılmıyor. Çok çaresiz kaldı insanlık burada. Kalbinde biraz vicdanı olan herkes oradaki dramı hissetmeli ve ayağa kalkmalıdır. Dünyaya bir an önce bu soykırımı durdurun çağrısında bulunuyoruz. İsrail’in en ağır şekilde bu cezalandırılmasını bekliyoruz. Bu insanlık ayıbından kurtulmak için bütün dünya harekete geçmelidir.”