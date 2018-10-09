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Kadınlar daha uzun yaşıyor

Gelişmiş ülkelerde yaş ortalaması kadınlar için 80’i, erkekler için 75’i geçti.

09 Ekim 2018 Salı 18:09
Kadınlar daha uzun yaşıyor

Türkiye’de kadınlarda 72, erkeklerde 70. Yakında dünya nüfusunun yüzde 50’si 60 yaşın üzerinde olacak. Tıbbî imkanların gelişmesiyle ortalama ömür yakın gelecekte 100 yıla kadar çıkacak diye düşünülüyor.

Şimdiden 100 yaşını geçen her dört kişiden 3’ü ise kadın.

Hanımlara Allah daha uzun ömür bahşediyor. Belki çevrenizde siz de bunu farkediyorsunuzdur.

Bu bütün dünyada farkedilen bir gerçek. Erkekler dinç kalıyor ama erken veda ediyor.

80 yaşın üzerindeki nüfusun üçte ikisini kadınlar oluşturuyor.

Pekiy bu neden böyle? Kesin bilinmiyor ama, her iki cins arasındaki biyolojik ve genetik farklılıklarla ilgili olduğu düşünülüyor.

Koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, kanser.. gibi hastalıklar erkeklerde daha fazla görülüyor. Sigara ve alkol kullanan erkek kadınlara oranla daha fazla.. Şişmanlıkta da onlar önde, streste de... Bunlar hep risk faktörleri..

Hanımlardaki ‘östrojen’ hormonu da bir sebep diye düşünülüyor. Çünki bu dişilik hormonunun hücrelerde antioksidan üretimini artırarak yaşlanmayı geciktirdiği biliniyor.

Kadınlar menapozu, erkekler kelliği dert ediyor. Halbuki her ikisi de bir hastalık değil. Yaradılışımızda olan gerçekler. Hayatımızın birer parçası. Her kadın menapoz görecek. Her erkek değil ama genetik yapısında olan erkek de kel olacak. Kadınlar bir de adet öncesi çıkan,’disforik sendrom’diye adlandırılan sıkıntıya düştü.. Yani kadınlar, yaradılışlarının gereği olan adet öncesi gerginliğini hastalık olarak algılıyorlar. Neden böyle bir sıkıntı yaşıyorlar ki, bu onların yaradılışlarının gereği.. Menapoz veya andropoz her insanın hayatının bir parçası. Böyle dönemlerde kesinlikle ilaç kullanılması gerekmiyor. Kellik asla bir hastalık değil. Kellik ancak bir hastalığa bağlı olarak da olabiliyor. Ama bu çok az görülen bir durum. Kellik olayının %90’ı genetik.

Kellik yüzünden gerginlik yaşamanın, hırçınlaşmanın alemi yok!

 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 18:09
  1. kadın
  2. erkek
  3. ömür süresi

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