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Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

- Fenerbahçe: 72 - Galatasaray: 51- Sarı-lacivertli ekip, yarı final serisinde 1-0 öne geçti

24 Nisan 2019 Çarşamba 21:47
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off


Salon: Metro Enerji

Hakemler: Aytuğ Ekti, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Hüseyin Çelik

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Stokes 13, Tuğçe Canıtez 4, Hartley 17, Verameyenka 16, Ayşe Cora 4, Özge Yavaş 5, Zandalasini 2, Esra Ural Topuz 2, Merve Arı 2

Galatasaray: Şerife Alperi Onar 3, Işıl Alben 3, Fahriya Abdi 12, Grigalauskyte 5, Macaulay 15, İnci Güçlü 4, Sinem Ataş, Eda Şahin, Nazlı Bircan Gökdemir, Sude Yılmaz, Jefferson 9, İrem Naz Topuz

1. Periyot: 22-12

Devre: 37-30

3. Periyot: 54-35


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray'ı 72-51 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin ikinci maçı 26 Nisan Cuma günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.

Karşılaşmada pota altından sayılar üreten Galatasaray karşısında Verameyenka ve Hartley'le üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe, 5. dakikayı 12-7 üstün geçti. Hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla sarı-lacivertli ekip, farkı açtı ve ilk çeyreği 22-12 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte 12. dakikada farkı 12 sayıya (26-14) çıkartan Fenerbahçe karşısında oyunu dengeleyen Galatasaray, Macaulay'ın boyalı alandan kaydettiği sayılarla 18. dakikada farkı 6 sayıya (33-27) indirdi. Sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 37-30 üstün gitti.

Savunmaların sertleştiği ikinci yarıda potaya giderek sayılar bulan Fenerbahçe, 24. dakikada farkı yeniden çift hanelere (41-30) çıkardı. Hücumlardan boş dönen Galatasaray karşısında rahat sayılar üreten ve farkı açmaya devam eden sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 54-35 galip girdi.

Son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 72-51 kazandı.

Öte yandan, müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti.




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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 21:47
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