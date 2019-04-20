Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off - Galatasaray: 70 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 59- Sarı-kırmızılı ekip, yarı finale yükseldi



Salon: Ahmet Cömert Hakemler: Kerem Baki, Sami Özel, Yiğit Emre Şimşek Galatasaray: Sinem Ataş, Işıl Alben 10, Jefferson 12, Grigalauskyte 11, Macaulay 11, İnci Güçlü, İrem Naz Topuz, Şerife Alperi Onar 9, Eda Şahin, Abdi 15, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Mısra Albayrak

Hatay Büyülşehir Belediyespor: Merve Aydın, Williams 11, Cansu Köksal 9, Harris 2, Gajic 16, Gizem Başaran 4, Snytsina 14, İlsu Darıcıoğlu, Ayşegül Günay 3 1. Periyot: 6-13 Devre: 25-30 3. Periyot: 47-41

İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray, konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 70-59 yenerek seride 2-0 öne geçti ve yarı finale yükseldi. Karşılaşmaya iki ekip de kötü hücum ederek başladı. Hücumlardan boş dönen Galatasaray karşısında pota altından sayılar üreten Hatay Büyükşehir Belediyespor, 9. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 2-11. Hatay temsilcisi, ilk çeyreği 13-6 önde tamamladı. İkinci çeyreğe de iyi başlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, 15. dakikada farkı çift hanelere (11-22) taşıdı. Işıl Alben ve Jefferson'un üç sayılık basketleriyle Galatasaray farkı 5 sayıya kadar indirse de Hatay temsilcisi, soyunma odasına 30-25 üstün gitti. Üçüncü periyotta savunmasını sertleştiren Galatasaray, Abdi ve Macaulay'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla 26. dakikada ilk kez öne geçti: 39-38. Şerife Alperi Onar'ın basketleriyle farkı açan sarı-kırmızılı ekip, final periyoduna 47-41 önde girdi. Son çeyrekte hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle Galatasaray, 33. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 54-43. Jefferson ve Macaulay sayılarıyla farkı açan Galatasaray, sahadan 70-59 galip ayrıldı. Galatasaray, yarı finalde Fenerbahçe-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.



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