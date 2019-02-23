0553 313 94 23

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Kırçiçeği Bodrum: 66 - Gündoğdu Adana Basketbol: 97

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:58
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya

Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Mehmet Onur Sönmez, Münevver Özemre

Kırçiçeği Bodrum: Ece Deniz Onat, Büşra Turan 4, Esma Çelen Türk 2, Beril Albayrak 17, Deniz Ataer 3, Zivadinovic 9, Aycan Birgül Aktaş, Begüm Taşkın 6, Halime Vural, Kübra Turan 4, Banks 21

Gündoğdu Adana Basketbol: Boyd 11, Marginean 29, Zeynep Öykü Kalbisağde 7, Bouthors, Fatmanur Karakaş 12, Sanem Gamze Zeren 15, Sevgi Tonguç 3, Betül Erkoyuncu 4, Stafford 14, Bahar Kocaoğlu 2,

1. periyot: 20-30

Devre: 40-50

3. periyot: 50-79

5 faulle çıkanlar: 36.23 Betül Erkoyuncu (Gündoğdu Adana Basketbol), 39.06 Deniz Ataer (Kırçiçeği Bodrum)


MUĞLA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Gündoğdu Adana Basketbol, deplasmanda Kırçiçeği Bodrum'u 97-66 yendi.

Kırçiçeği Bodrum, bu sonuçla ligde oynadığı 20. maçını da kaybederken, konuk ekip ise 6. galibiyetini elde etti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:58
  1. Bodrum
  2. Gündoğdu Adana Basketbol
  3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  4. Kırçiçeği Bodrum

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana tanzim satış yerleri nerede? | Adana tanzim satış noktaları
    1. Adana tanzim satış yerleri nerede? |..
    2. Mahmut Arıkan: “Göç vermeyen bir..
    3. TÜBİTAK İHA ve elektrikli araç..
    4. Küçükçekmecetanzim satış yerleri..
    5. Hakkari’de SODES kapsamında 25 proje..
    6. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    7. Latif Erdoğan'dan parti kuracağı iddia..
    8. Voleybol: Efeler Ligi
    9. Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 2 -..
    10. 10 bin çivi, 3 bin 750 metre ip..
    11. Tokat’ta spor seferberliği
    12. Türkiye Görme Engelliler Judo..
    13. Hocalı Katliamı 27. yılında..
    14. Bunun adı vahşet! Kediye akılalmaz..
    15. Somali'de patlama! 10 Eş-Şebab..
    16. Yıldırım'dan "İstanbul'a 23 Mavi..
    17. Manchester United Liverpool maçı ne..
    18. AK Parti'nin Kahramanmaraş mitingi
    19. Bakan Gül: “Topunuz bile gelseniz bu..
    20. Bakan Varank sanayi sitesi açılışına..
    21. Endonezya'da 18 balıkçı teknesi yandı
    22. Şile yolunda kaza! Önce araca, sonra..
    23. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    24. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    25. Dikenli tele takılan kuşu itfaiye..
    26. Kazım Kurt meclis üyesi adayları ile..
    27. Diyarbakır büyükşehir belediyesi memur..
    28. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba..
    29. Genç tenisçiden kariyer ilki
    30. Yaşlılar yeni yaşlarına oynayarak..
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu