Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Kırçiçeği Bodrum: 66 - Gündoğdu Adana Basketbol: 97



Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Mehmet Onur Sönmez, Münevver Özemre Kırçiçeği Bodrum: Ece Deniz Onat, Büşra Turan 4, Esma Çelen Türk 2, Beril Albayrak 17, Deniz Ataer 3, Zivadinovic 9, Aycan Birgül Aktaş, Begüm Taşkın 6, Halime Vural, Kübra Turan 4, Banks 21 Gündoğdu Adana Basketbol: Boyd 11, Marginean 29, Zeynep Öykü Kalbisağde 7, Bouthors, Fatmanur Karakaş 12, Sanem Gamze Zeren 15, Sevgi Tonguç 3, Betül Erkoyuncu 4, Stafford 14, Bahar Kocaoğlu 2, 1. periyot: 20-30 Devre: 40-50 3. periyot: 50-79 5 faulle çıkanlar: 36.23 Betül Erkoyuncu (Gündoğdu Adana Basketbol), 39.06 Deniz Ataer (Kırçiçeği Bodrum)

MUĞLA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Gündoğdu Adana Basketbol, deplasmanda Kırçiçeği Bodrum'u 97-66 yendi. Kırçiçeği Bodrum, bu sonuçla ligde oynadığı 20. maçını da kaybederken, konuk ekip ise 6. galibiyetini elde etti.



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