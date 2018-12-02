THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- İzmit Belediyespor: 71 - BOTAŞ: 84

02 Aralık 2018 Pazar 18:53
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Atatürk

Hakemler: Erhan Gürsel, Ogün Cılız, Mustafa Candemir Tabak

İzmit Belediyespor: White 7, Mosby 14, Marina Baş 18, Gizem Yavuz 15, Ceyda Sinan 3, Ferda Yıldız 4, Melike Bakırcıoğlu 4, Melek Yusufoğlu 6

BOTAŞ: Olcay Çakır Turgut 16, Melis Gülcan 7, Krivacevic 13, Cuic 12, Williams 10, Loyd 23, Kübra Erat 3, Büşra Akbaş

1. Periyot: 24-21

Devre: 38-42

3. Periyot: 61-58

Beş faulle çıkan: 33.38 Marina Baş (İzmit Belediyespor)


KOCAELİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında BOTAŞ, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 84-71 yendi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 18:53
  1. Basketbol
  2. BOTAŞ
  3. İzmit Belediyespor
  4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzey Londra derbisinin galibi Arsenal
    1. Kuzey Londra derbisinin galibi Arsenal
    2. Basketbol: Toplu sonuç
    3. Kasımpaşa, Fenerbahçe maçına hazır
    4. Standard Liege deplasmanda mağlup
    5. Çocuklara işaret dilini hikayelerle..
    6. Beşiktaş-Galatasaray
    7. Çaldıkları rögar kapaklarını satarken..
    8. Dev derbide ilk 11'ler belli oldu
    9. Niğde'de bir dağcı çığ altında kaldı
    10. Hollanda'da Filistin Halkıyla..
    11. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    12. Rusya'ya mesaj yolladı! 'Askerlerimizi..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan Paraguay'a geldi
    14. Tayland İpek Festivali'ne Türk..
    15. Fanatik Yahudilerden İsrail'deki..
    16. "Artık kız çocuklarımızı dağa..
    17. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı..
    18. Spartak Trnava üst üste 3. kez kaybetti
    19. Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 7..
    20. Trabzonspor Kulübünün olağan kongresi
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum