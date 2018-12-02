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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Beşiktaş: 73 - Canik Belediyespor: 74

02 Aralık 2018 Pazar 16:24
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Ahmet Murat Arıkanlı, Ayhan Baykara

Beşiktaş: Esra Erden Atacan 7, Mitchell 29, Akhator 11, Bahar Çağlar 6, Epoupa 12, Kübra İmren Siyahdemir 3, Mircheva 5, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu

Canik Belediyespor: Deniz Çolakoğlu 7, Dilara Tongar 7, Gülşah Duman 12, Romeo 11, James 10, Alminaite 4, Holmes 23

1. Periyot: 17-13

Devre: 31-45

3. Periyot: 57-62


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Canik Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş'ı 74-73 yendi.


Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 16:24
  1. 7. hafta
  2. Basketbol
  3. Beşiktaş
  4. Canik Belediyespor
  5. Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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