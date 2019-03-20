0553 313 94 23

Kadınlar 3. Lig Play-Off maçları Kayseri’de oynanacak

2018-2019 futbol sezonunda bölgesel olarak planlanan ve 15 grupta oynanan Kadınlar 3.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:19
Kadınlar 3. Lig Play-Off maçları Kayseri’de oynanacak

2018-2019 futbol sezonunda bölgesel olarak planlanan ve 15 grupta oynanan Kadınlar 3. Ligi’nde play-off müsabakaları 24 Mart 2019 tarihinde başlayacak. Play-Off merkezlerinden biri olan Kayseri’de 6 takım mücadele edecek.


Gruplarında 1 ve 2. olan takımlar Kadınlar 3. Ligi play-off müsabakası oynamaya hak kazanacak. Play-off ilk turunda grubunda 1. olan takımlar diğer grupların 2. takımları ile kura ile eşleşecekler. Play-off 3. turundan itibaren takımlar kura usulüyle grup ve sıralamaya bakılmaksızın eşleşecek,Play-Off yarı finaline kalan 4 takım çift devre lig usulüne göre mini turnuvalarda yer alacak ve İlk sırayı alan takım Kadınlar 3. Ligi şampiyonu olacak. İlk 3 sırayı alan takımlar Kadınlar 2. Ligi’nde oynamaya hak kazanacak. Play-off 1. ve 2. eleme müsabakaları TFF tarafından belirlenecek tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak.Müsabakaların normal sürelerinin beraberlikle sonuçlanması halinde müsabakalar 15’er dakikalık iki devre halinde uzatılacak. Uzatma süreleri sonunda da beraberlik bozulmazsa kazanan, penaltı vuruşları sonucunda belirlenecek. Tarafsız saha olarak belirlenen Kayseri’de 6 takım yer alıyor. Pazar günü İncesu Stadı’nda oynanacak olan Play-Off ilk maçlarının programı şöyle:


10.00 Aile Sosyal Politikalarspor-Telsizspor


12.00Giresun Sanayispor-Konya İdman Yurdu


Toki İ.Ö.O Gençlikspor-Hatay B.B Gençlik

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ - Nil havzası hidropolitiğinde Çin faktörü: Mısır hegemonyasının sonu mu?
    1. ANALİZ - Nil havzası hidropolitiğinde..
    2. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma..
    3. Malatya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
    4. VakıfBank'tan 100 TL'ye varan Bankomat..
    5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    6. Yeni Zelanda'daki saldırı sonrası..
    7. Yürümek yerine atlamayı seçti,..
    8. Romanyalı öğrenciler KBÜ’de
    9. Maltepe’de hayvan kulübesini yıkan..
    10. Bakan Soylu: ’’Ağrı’da dünyanın en..
    11. Uysal, Belediye çalışanları ile bir..
    12. Başkan Vergili, mahalle toplantılarını..
    13. Yunanistan’daki tatbikatta mayın..
    14. Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığının..
    15. İSKİ abonelik işlemleri artık mobil..
    16. Danimarka parlamentosunda bebek..
    17. AGÜ’den Fahri Profesörlük Unvanı
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Celil..
    19. Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci:
    20. Varis tedavisi kişiye özel olmalı
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Davutoğlu'nu sevdiğini söyleyen Arınç: Başarı şansı yok
    Davutoğlu'nu sevdiğini söyleyen Arınç: Başarı şansı yok
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin