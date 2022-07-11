Kadının beyanı esastır Batuhan! 'Öptü' diyorsa öpmüşsünüzdür
Gazeteci Sema Maraşlı, "Basit cinsel saldırıda bulunmak" suçundan hapis cezasına mahkum edilen Aykırı adlı haber internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak'a tokat gibi bir göndermede bulundu.
Yeniakit.com.tr
Aykırı adlı haber internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, bir avukata "basit cinsel saldırıda bulunmak" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.
Çolak, mahkemede, kadın avukattan özür dilediğini gizleyerek, iftiraya uğradığını iddia etti.
Batuhan Çolak, Aykırı adlı haber internet sitesini yabancı düşmanlığı aracı olarak kullanıp, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ırkçılığına hizmet ederken, ülkemizde yaşayan göçmen vatandaşları münferit hadiseler üzerinden genelleyerek tacizcilikle suçluyordu.
'Kadın beyanı esastır: 'Öptü' diyorsa öpmüşsünüzdür'
Sema Maraşlı, Çolak'a ölümüne savunduğu İstanbul Sözleşmesi ile bomba bir göndermede bulundu.
6284 adlı zulüm yasasını hatırlatan Maraşlı, Twitter hesabından şunları yazdı:
Desteklediğiniz İstanbul Sözleşmesi ve kanunu 6284'e göre yargılanmışsınız. Niye şikayet ediyorsunuz ki? Binlerce erkek mağdurken umurunuzda değildi.
Kadın beyanı esastır "Öptü" diyorsa öpmüşsünüzdür! Kanun bunu bilir bunu söyler. İstanbul Sozleşmesi yaşatır mı?