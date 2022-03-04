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Aktüel Kadına şiddet yasası ne zaman çıkacak? Torba yasada neler var?
Aktüel

Kadına şiddet yasası ne zaman çıkacak? Torba yasada neler var?

Kadın hakları yasası ne zaman çıkacak? sorusu son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ile gündeme geldi. Kadem 4. Olağan kongresinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına yönelik şiddetin önüne geçilemsi için yeni düzenlemeye ilişkin yeni kararları açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 11:39:00 - 2022-03-04 11:41:56
Kadına şiddet yasası ne zaman çıkacak? Torba yasada neler var?

KADEM 4. Olağan Genel Kurulu Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenleniyor. Genel kurulda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir süredir Adalet Bakanlığımız yeni bir reform paketinin hazırlıklarını yürütmektedir. Çalışmaları biten bu paketi en kısa sürede Meclis'in gündemine getireceğiz. Yeni düzenleme ile artık kadına yönelik saldırılarda, faillerin somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir." dedi.

Kadına şiddet indirim cezası kalkacak mı?

Erdoğan şunları söyledi: "Kadına sırf cinsiyetinden dolayı uygulanan şiddeti insan olan hiçkimse kabul edilemez. Bu tür hadiseleri sıfırlayana kadar görevimizi yapmış sayuolmayız. Bu konu üzerinde adalet bakanlığımız çalışmalarına devame diyor. Artık faillerin somut pişmanlık göstermediği durumlarda indirimi kabul edilmeyecektir. Takım elbise giyip, başını öne eğenlere indirim yapılmayacaktır. Kasten öldürme suçu kadına karşı işlenmişse cezalar daha artırılacaktır. Tüm bu yeni düzenlemelerin de ülkemiz ve kadınlarımız için hayırlı olmasını diliyorum."

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