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Kadın yönetmenler Konak’ta

Konak Belediyesinin desteğiyle bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen ‘2.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:36
Kadın yönetmenler Konak’ta

Konak Belediyesinin desteğiyle bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen ‘2. Kadın Yönetmenler Haftası’nın açılışı yoğun ilgiye sahne oldu. 1 Mart’ta başlayan etkinlik, 7 Mart tarihine kadar sinemaseverlerle buluşmaya devam edecek. Etkinlikte, dördü belgesel olmak üzere 12 uzun, 18 kısa metraj film gösterimi ile pek çok panel, söyleşi ve atölye çalışması yapılacak.



Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezinin yanı sıra, etkinliklere Fransız Kültür Merkezi de kapılarını açtı. İzmirli sinemaseverlerin yakından takip ettiği etkinlik sinema gösterimlerinin yanı sıra kadın sinemacıların konuşmacı olduğu panellere ev sahipliği yapacak.



’İlkler Unutulmazlar’da ödüllü filmler


Geçen yıl etkinliğin ana teması olan ‘İlkler Unutulmaz’ dört uzun metraj filmden oluşan bir seçkiyle bu yıl da ’Kadın Yönetmenler Haftası’nda yer buluyor. 2018’de İstanbul Film Festivali’nde ‘En İyi Film’ ödülünü alan Vuslat Saraçoğlu’nun Borç’u; Adana Film Festivali’nde ‘En İyi Film’ ve SİYAD ödülü alan Banu Sıvacı’nın Güvercin’i; Berlin ve Montreal Film Festivallerinde gösterilen Ceylan Özçelik’in Kaygı’sı; Ahu Öztürk’ün Toz Bezi ve Mart ayında vizyona girecek olan Sefa Öztürk’ün Güven’i bu seçkide yer alan filmler.



Acemilik yılları ve yavru kuş


’2. Kadın Yönetmenler Haftası’nın en ilginç başlıklarından birisi Yavru Kuş. Ödüllü yönetmenler Çiğdem Vitrinel, Gülten Taranç, Sefa Öztürk ve sinema yazarı Banu Bozdemir’in kariyerlerinin başında çektikleri ilk kısa filmlerinin gösterileceği bu bölümde, yönetmenlerin katılacağı bir de söyleşi yer alıyor. Etkinliğin direktörlerinden Gülten Taranç, "Yavru Kuş’a özellikle sinema televizyon bölümünde okuyan kız öğrencilerin katılmasını çok istiyoruz. Burada göstereceğimiz kısa filmler, teknik olarak sorunlu, içerik olarak fazlasıyla cüretkar, şimdi hepimizin gülümseyerek baktığı işler. Amacımız sinemanın uzun bir yolculuk olduğunu, hepimizin aynı yerlerden geçerek bir noktaya varabildiğini göstermek, yeni sinemacılara cesaret vermek” dedi.



Belgesel sinemasında kadınlar


Etkinliğin belgesel filmlere ayrılmış olan bölümü ise ‘Kamera Göz’ adını taşıyor. Etkinliğin direktörlerinden Şebnem Vitrinel, “Kamera Göz’de kayıplar ve arayışlar duygusu öne çıktı. Seçkide dört yönetmenden beş belgesel film var ve hepsinde de bu alt duygu hakim” diye konuştu. Uzun metraj film kategorisinde ise üç film gösterilecek. Çiğdem Vitrinel’in ikinci uzun metrajı ‘Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku’; Görkem Yeltan’ın ikinci uzun metrajı ‘Bağcık’ ve Çağla Zencirci’den bu hafta vizyona girecek olan ‘Sibel’ seyirciyle buluşacak. ’Kısa Candır Seçkisi’nde de 12 kısa film, aralarında ünlü yönetmenler Nursan Esenboğa ve Burçak Üzen’in de bulunduğu isimlerin hazırladığı atölyeler ve söyleşiler de ’2.Kadın Yönetmenler Haftası’nda sinemaseverlerin ilgisine sunulacak. Programın detaylı bilgisine ise sosyal medya hesapları üzerinden de ulaşılabilecek.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:36
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