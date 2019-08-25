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Kadın wushucular, Emine Bulut cinayeti ve kadına şiddeti protesto etti

Amasya Kız Wushu Takımı son günlerde kadına yönelik yaşanan şiddete tepki gösterdi.

25 Ağustos 2019 Pazar 20:29
Kadın wushucular, Emine Bulut cinayeti ve kadına şiddeti protesto etti

Amasya Kız Wushu Takımı son günlerde kadına yönelik yaşanan şiddete tepki gösterdi. Amasya Kapalı Spor Salonu’nda antrenman sonrası bir araya gelen Kadın Wushucular, Emine Bulut cinayetini ve kadına şiddeti protesto etti. Wushu Antrenörü Musa Yapal şiddete karşı sıfır tolerans ilkesinden hareketle kadınlarımızın kendini koruma kapasitesinin arttırılmasının öneminden bahsederek güçlü Türkiye’nin yolunun güçlü kadından geçtiğini belirterek, “Geçtiğimiz günlerde yaşanan Emine Bulut cinayetinin ardından bugün kadın wushucularımız, kadına yönelik şiddeti protesto etti. Bizde kadına şiddeti şiddetle kınıyoruz. Burada wushu sporunun önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Kadınların kendisini savunması açısından en iyi spor wushu sporu.” dedi.


Wushu İl Temsilcisi Tuğrul Fırat da “Kadına şiddeti kınıyoruz. Bugün burada kadın wushucularımızla birlikte güçlü ve büyük Türkiye’nin yolunun kadınlarımızdan geçtiğini haykırıyoruz. Wushucu kadınlarımıza bu tepkiyi gösterdikleri için teşekkür ediyor, kadına şiddeti bir kez daha en güçlü şekilde protesto ediyor ve kınıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 20:29
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