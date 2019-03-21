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Kadın voleybolunda kupa heyecanı başlıyor

- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley final etabı, yarın İzmir'deki 4 karşılaşmayla başlayacak

21 Mart 2019 Perşembe 09:04
Kadın voleybolunda kupa heyecanı başlıyor


İZMİR (AA) - AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley final etabı, yarın İzmir'de başlayacak.

Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde 3 gün sürecek organizasyonda 8 takım, kupayı kazanmak için mücadele verecek.

Organizasyonda yarın oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:

12.00 Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor

15.00 VakıfBank-Beşiktaş

17.00 Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor

19.00 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları

Kupada 23 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Eczacıbaşı Vitra-Nilüfer Belediyespor maçının galibiyle Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor müsabakasının kazananı arasında ilk yarı final maçı oynanacak.

Saat 17.00'de ise VakıfBank-Beşiktaş karşılaşmasının galibi ile Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları maçında yoluna devam edecek ekip ikinci yarı final müsabakasında karşılaşacak.

Yarı finalde rakiplerini eleyecek takımlar, 24 Mart Pazar günü saat 17.00'de final maçına çıkacak.

Kupa Voley şampiyonu ekip, gelecek sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil edecek.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:04
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