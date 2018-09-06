Kadın ve erkeğin ihtiyaçları neler?
Prof. Nevzat Tarhan, kadın ve erkeğin ihtiyaçlarını yazdı...06 Eylül 2018 Perşembe 14:58
Prof. Nevzat Tarhan, kadın ve erkeğin ihtiyaçlarını yazdı ve eşlerin bunlara özen göstermesini istedi.
Kadınlarda:
Sevgi ve şefkat ihtiyacı,
İlgi ve ihtiyacı destek,
İstendiğini hissetme ihtiyacı,
Terk edilmeyeceğine inanma,
Çocukların sorumluluğunu paylaşma,
Açık iletişim ve danışma ihtiyacı,
Güvenlik ve korunma ihtiyacı,
Takdir edilme ve onay ihtiyacı,
Evde eğlenme ihtiyacı,
Parasal güven ihtiyacı...
Erkeklerde:
Özerklik (bağımsızlık) ihtiyacı
Kendine güven ihtiyacı
Cinsel mutluluk ihtiyacı
İlişkilerde sınır ihtiyacı
Saygı görme
Mücadele ihtiyacı
Yetkilerine inanma ihtiyacı
Adil davranma ihtiyacı
Dışarıda eğlenme ihtiyacı
Parasal özerklik ihtiyacı
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