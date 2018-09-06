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Kadın ve erkeğin ihtiyaçları neler?

Prof. Nevzat Tarhan, kadın ve erkeğin ihtiyaçlarını yazdı...

06 Eylül 2018 Perşembe 14:58
Kadın ve erkeğin ihtiyaçları neler?

Prof. Nevzat Tarhan, kadın ve erkeğin ihtiyaçlarını yazdı ve eşlerin bunlara özen göstermesini istedi.

Kadınlarda:

Sevgi ve şefkat ihtiyacı,

İlgi ve ihtiyacı destek,

İstendiğini hissetme ihtiyacı,

Terk edilmeyeceğine inanma,

Çocukların sorumluluğunu paylaşma,

Açık iletişim ve danışma ihtiyacı,

Güvenlik ve korunma ihtiyacı,

Takdir edilme ve onay ihtiyacı,

Evde eğlenme ihtiyacı,

Parasal güven ihtiyacı...

Erkeklerde:

Özerklik (bağımsızlık) ihtiyacı

Kendine güven ihtiyacı

Cinsel mutluluk ihtiyacı

İlişkilerde sınır ihtiyacı

Saygı görme

Mücadele ihtiyacı

Yetkilerine inanma ihtiyacı

Adil davranma ihtiyacı

Dışarıda eğlenme ihtiyacı

Parasal özerklik ihtiyacı

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 14:58
  1. nevzat tarhan
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