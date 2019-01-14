0553 313 94 23

Kadın taraftarlar sosyal medyada centilmenliği artırıyor

- Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Araştırma Görevlisi Cudi Kaan Okmeydan:- "(Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sosyal medya hesapları) Takipçi yorumlarına kadın taraftarların dahil olmasıyla nefret söylemlerinin ve karşılıklı küfürleşmenin azaldığı, centilmenliğin arttığı gözlemleniyor. Kısacası seviye artıyor"

14 Ocak 2019 Pazartesi 17:18
Kadın taraftarlar sosyal medyada centilmenliği artırıyor


İZMİR (AA) - Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Araştırma Görevlisi Cudi Kaan Okmeydan, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin sosyal medya hesaplarında yaptığı incelemede takipçi yorumlarına kadın taraftarların dahil olmasıyla nefret söylemlerinin ve karşılıklı küfürleşmenin azaldığını bildirdi.

Okmeydan, yaptığı yazılı açıklamada, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin Facebook ve Twitter hesaplarında 1-20 Eylül 2018'de yapılan paylaşımları, söz konusu paylaşımlara yazılan takipçi yorumlarını, kulüp tarafından cevaplanan takipçi yorumu sayılarını ve takipçi ile kurulan diyaloğun düzeyini incelediğini belirtti.

Resmi hesaplarda çoğunlukla futbolla ilgili paylaşımların yapıldığını, taraftarlarının da buna ilişkin yorumlarda bulunduğunu ifade eden Okmeydan, şunları kaydetti:

"Kulüplerin yapmış olduğu her türlü paylaşımın hesap takipçileri tarafından büyük ilgi ile karşılanıyor ve devasa etkileşim oranları ortaya çıkıyor. Ancak ortaya çıkan bu etkileşim, beğeni, tekrar paylaşım, takipçi yorumları ve takipçilerin kendi aralarında oluşan diyalogdan ibaret. Buna karşın kulüpler ile takipçileri arasında bir diyalog söz konusu değil. Araştırmada yer alan dört kulübün resmi Twitter hesaplarında da benzer bulgular mevcut."


- Sosyal medya bölümü


Okmeydan, Manchester United, Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih gibi futbol kulüplerin sosyal medya hesaplarında takipçilere bire bir cevap verilmese bile yorum yazıldığını aktaran Akmeydan "Taraftarın dinlendiğini hissetmesi çok önemli. Kimi zaman kızgınlığını veya küskünlüğünü önemsediğinizi bu yolla gösterebilirsiniz. Bu nedenle kulübün bünyesinde sosyal medya hesaplarını yöneten bir bölümün olması gerekir." ifadelerini kullandı.

Araştırma tarihlerinde kulüplerin sosyal medya hesaplarında kadın katılım oranının yüzde 20 ile yüzde 25 arasında değiştiği bilgisini veren Okmeydan, "Bu bağlamda kulüplerin paylaşımlarına yorum yazan veya başkalarının yazdığı yorumlara cevap veren kadın takipçi oranının sayı bakımından ilgili tarihlerde yüzde 25'i geçmediği gözlemleniyor. Takipçi yorumlarına kadın taraftarların dahil olmasıyla nefret söylemlerinin ve karşılıklı küfürleşmenin azaldığı, centilmenliğin arttığı gözlemleniyor. Kısacası seviye artıyor. Kulüpler, kadın taraftarları maçlara çekebilmek için sosyal medya üzerinden bir strateji benimseyebilirler." yorumunda bulundu.

Okmeydan, Twitter ve Facebook'ta en fazla takipçisi olan ekiplerin sırasıyla Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olduğunu belirtti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 17:18
  1. Futbol
  2. Kulüp
  3. sosyal medya
  4. taraftar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanuni'nin mirasına restorasyon tehdidi
    1. Kanuni'nin mirasına restorasyon tehdidi
    2. 'Dünya'da yok' dendi! Üniversite..
    3. Ünlü iş adamı FETÖ'den tutuklandı
    4. Yunus Samet'e Volkan Demirel sürprizi
    5. Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılara..
    6. Kadın taraftarlar sosyal medyada..
    7. Van'da yarın okullar tatil mi? Van 15..
    8. Nükleer tehdidi fark ediyor! Zırhlı..
    9. Akfa Holding'e FETÖ davası
    10. Şanlıurfa'da esnaf kavgası: 6 yaralı
    11. Trudeau’nun kayıp ikizi, Afganistan'da..
    12. EBRD'den Özbekistan'a 240 milyon dolar..
    13. Ördek avında ölen 2 kardeş toprağa..
    14. Kocaeli'deki cinayet
    15. TESTUD Rusya'ya "çıkarma" yapacak
    16. Seul'de hava kirliliği rekor seviyede
    17. Anadolu Ajansı,D-8'in Global..
    18. Tahincioğlu All-Star 2019'a doğru
    19. GÜNCELLEME - Sahte kimlikle yakalanan..
    20. Eski Şemdinli Savcısı Sarıkaya'dan..
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!