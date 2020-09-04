Kadın hakları örgütleri, anneleri değil, sadece teröristleri savundu

Hasan Eğrigöz Ankara

Bu süre içerisinde sözde kadın hakları savunucuları ve kadın örgütleri yüreği evlat hasretiyle yanan annelere karşı kör, sağır ve dilsiz bir tutum takındı. Kadın hakları konusunda her olayda mangalda kül bırakmayan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Diyarbakır anneleri için bir yılda bir kez bile ağzını açmadı. Akit’in “Çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan annelerin 1 yıldır süren eylemine neden tek bir açıklama yapmadınız?” sorusunu da yanıtsız bıraktı.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Yeri geldiğinde en önce çocuk ve kadın haklarını savunanlar inatla bu anneleri yok saydı. Onların derdi maalesef terörist haklarını savunmaktan öteye geçmiyor. Bunların derdini artık Türkiye anlıyor ve görüyor. Bu STK’ların niyetinin ve amacının ne olduğu gayet ortada. Onların bir şey söylemesini beklemiyoruz, gerekmiyor da. İktidarın annelere verdiği güvenle orada 1 yılı aşkın süredir eylemlerini yapabiliyorlar. O yüzden o örgütlerin bir şey demesine ihtiyaç yok” dedi.