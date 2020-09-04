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Gündem Kadın hakları örgütleri, anneleri değil, sadece teröristleri savundu
Gündem

Kadın hakları örgütleri, anneleri değil, sadece teröristleri savundu

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 1 yıldır nöbet tutan 150 annenin eylemini bugüne kadar birçok STK ile birlikte siyasiler ve vatandaşlar da destekledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 09:54:00 -
Kadın hakları örgütleri, anneleri değil, sadece teröristleri savundu

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Bu süre içerisinde sözde kadın hakları savunucuları ve kadın örgütleri yüreği evlat hasretiyle yanan annelere karşı kör, sağır ve dilsiz bir tutum takındı. Kadın hakları konusunda her olayda mangalda kül bırakmayan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Diyarbakır anneleri için bir yılda bir kez bile ağzını açmadı. Akit’in “Çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan annelerin 1 yıldır süren eylemine neden tek bir açıklama yapmadınız?” sorusunu da  yanıtsız bıraktı.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Yeri geldiğinde en önce çocuk ve kadın haklarını savunanlar inatla bu anneleri yok saydı. Onların derdi maalesef terörist haklarını savunmaktan öteye geçmiyor.  Bunların derdini artık Türkiye anlıyor ve görüyor. Bu STK’ların niyetinin ve amacının ne olduğu gayet ortada. Onların bir şey söylemesini beklemiyoruz, gerekmiyor da. İktidarın annelere verdiği güvenle orada 1 yılı aşkın süredir eylemlerini yapabiliyorlar. O yüzden o örgütlerin bir şey demesine ihtiyaç yok” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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