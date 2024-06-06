Kadın emekli geçinemiyor

HDI adlı sigorta kuruluşu tarafından yaptırılan anket araştırmasına göre, 63 ile 70 yaş arasındaki emeklilerin yüzde 81'i düşündüklerinden daha az harcama yapabiliyor. Bu yaş grubundaki her iki kişiden biri, çok fazla kısıtlamaya gitmek zorunda kalıyor. Kadın emeklilerin yüzde 44'ü ise yaşam standartlarını büyük kesintilerle bile sürdüremiyor.

RESTORANA GİDEMİYORLAR

Ankete katılanların yüzde 52'si uzun mesafeli seyahatlerden tamamen vazgeçiyor. Katılımcıların yüzde 57'si, emekli olduktan sonra daha az sıklıkla veya hiç restorana gitmediğini belirtiyor. Anketi değerlendiren HDI Almanya Başkanı Jens Warkentin, "Bu kadar çok insanın yaşam standartlarını koruyamaması bizi şaşırttı" dedi. FRANKFURT

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