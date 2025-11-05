Kadın devlet başkanına sokak ortasında cinsel taciz!
Uyuşturucu kartellerine peş peşe operasyonların gerçekleştiği Meksika'da skandal bir olay yaşandı. Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, halkla sohbet ettiği sırada cinsel tacize uğradı. Saldırgan devlet başkanına arkadan sarılıp ellerini vücudunda gezdirdikten sonra boynundan öptü.
63 yaşındaki Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, halka tokalaştığı ve sohbet ettiği sırada bir şahsın cinsel tacize maruz kaldı.
Saldırganın Sheinbaum'a yaklaşarak önce beline sarıldığı sonrasında ise öpme girişiminde bulunduğu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olaya müdahale eden korumalar saldırganı apar topar gözaltına aldı.
Sheinbaum’un yaşananların ardından kalabalığa dönerek, "Endişelenmeyin, sakin olun" ifadelerini kullandığı görüntülere yansıdı.
Skandal görüntüler Meksika’da büyük tepki toplarken, olay ülke gündeminde hem güvenlik zafiyeti hem de devlet başkanına yönelik saygısızlık tartışmalarını alevlendirdi.