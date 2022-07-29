‘Kadim Dostlar’ Bursa’da buluştu

HABER MERKEZİ

Siyasetçiler, yerel idareciler, sivil toplum temsilcileri ve kanaat önderlerinin bir araya geldiği buluşmada birçok konuda görüş alışverişinde bulunuldu. Buluşmada eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Akyurt, Kızılay Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, eski İstanbul Bayrampaşa Refah Partisi İlçe Başkanı M. Ali Kartal, AK Parti 23. Dönem Milletvekili Seracettin Karayağız, 22. Dönem Milletvekili Faruk Ambarcıoğlu da katılımcılar arasında yer aldı.

Birlik mesajları

Programda konuşan eski Bakan Faruk Çelik, konuşmasında Türkiye’nin ekonomik olarak yaşadığı zor ve sıkıntılı süreçten birlik ve beraberlik içinde çıkılacağını söyledi. Milletvekili Osman Mesten, Başkan Erdoğan’ın son bir yıl içinde dünyadaki sıkıntıları çözme hususunda ciddi çalışmaları ile Türkiye’nin arabuluculuk konusunda saygınlığının arttığını vurguladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise gerçekleştirdikleri çalışmalarla Bursa’yı kalkındırmaya çalıştıklarını, 2023 seçimlerine birlik, beraberlik içerisinde kenetlenerek girilmesi gerektiğini ifade etti.

7 yıldır bir aradalar

Milli Görüş Hareketi’ne gönül veren dava adamlarını hayırla yâd etmek üzere bir araya gelen Kadim Dostlar Grubu, 7 senedir çeşitli etkinlikler düzenliyor. Kur’an-ı Kerim şemsiyesi altında toplanan grup, hatim gibi dini faaliyetler ışığında hayırlı icraatlarda bulunuyor. Kadim Dostlar İstanbul Grubu’nun Genel Koordinatörlüğü’nü Yakup Sucuoğlu üstleniyor.