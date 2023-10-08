Kadıköy’e onun için gelip Fenerbahçe maçını izleyecekler!
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de genç yıldız İsmail Yüksek’in performansı dikkat çekiyor. Fransa'dan bazı takımların o ismi, devre arasına kadar takip edeceği öğrenildi.
Fenerbahçe'de bu sezon İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden biri olan İsmail Yüksek'i Avrupa takımları mercek altına aldı. Genç oyuncuyu Fransa'dan bazı takımların devre arasına kadar izleyeceği öğrenildi. Milli ara sonrasındaki Hatayspor karşılaşmasında İsmail'i tribünden izleyecekler. Nantes ve Rennes’in yoğun ilgisi olduğu iddia ediliyor.