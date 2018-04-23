Kadıköy'de ilginç önlem! Peruklar toplatıldı
Fenerbahçe ile Antalyaspor maçı öncesi stadyuma gelen taraftarlardan yanlarında getirdikleri peruklar da alındı.23 Nisan 2018 Pazartesi 21:01
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Antalyaspor maçı öncesi güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuldu.
Hafta arasında yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki olayların ardından, Antalyaspor maçına gelen taraftarlardan yanlarında getirdikleri peruklar da alındı.
Polisin maç öncesi yaptığı aramada yaralayıcı maddeler toplanırken, hafta içinde Şenol Güneş'e atılan maddeler nedeniyle sarı-lacivert peruklar da toplandı.
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