Kadıköy'de ikinci yarıya file rötarı

Süper Lig’in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor müsabakasının ikinci yarısında file rötarı yaşandı. İkinci yarıda yardımcı hakem tarafından kontrol edilen Volkan’ın koruduğu kalede filenin yırtık olduğu tespit edildi. Önce Volkan Demirel sonra saha yetkilileri tarafından kale ağlarındaki yırtık giderildi.



Müsabaka filedeki yırtıktan dolayı 6 dakika geç başladı.